ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βιβλίο Τσίπρα: Κέρδισε τα ασφαλιστικά μέτρα ο εκδοτικός οίκος – Αποσύρονται άμεσα τα αποσπάσματα

|
THESTIVAL TEAM

Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg πέτυχε την έκδοση προσωρινής διαταγής εις βάρος της Documento Media, μετά τη δημοσιοποίηση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη».

Με απόφασή του, ο Πρόεδρος Υπηρεσίας εξέδωσε προσωρινή διαταγή κάνοντας εν μέρει δεκτά τα αιτήματα του εκδοτικού οίκου που έχει την ευθύνη της κυκλοφορίας του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση περιλαμβάνει:

  • την άμεση απόσυρση αποσπασμάτων του βιβλίου,
  • την απαγόρευση παρουσίασης και ψηφιακής διάχυσης αποσπασμάτων έως την νόμιμη κυκλοφορία του βιβλίου
  • και την απαγόρευση, αναπαραγωγή, διανομή, εμπορία και εκμετάλλευση αποσπασμάτων έως τη νόμιμη κυκλοφορία του.

Η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίστηκε για τις 20 Απριλίου 2026.

Αλέξης Τσίπρας Βιβλίο

