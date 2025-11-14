Βιβλίο Τσίπρα: Κέρδισε τα ασφαλιστικά μέτρα ο εκδοτικός οίκος – Αποσύρονται άμεσα τα αποσπάσματα

Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg πέτυχε την έκδοση προσωρινής διαταγής εις βάρος της Documento Media, μετά τη δημοσιοποίηση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη».

Με απόφασή του, ο Πρόεδρος Υπηρεσίας εξέδωσε προσωρινή διαταγή κάνοντας εν μέρει δεκτά τα αιτήματα του εκδοτικού οίκου που έχει την ευθύνη της κυκλοφορίας του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση περιλαμβάνει:

την άμεση απόσυρση αποσπασμάτων του βιβλίου,

την απαγόρευση παρουσίασης και ψηφιακής διάχυσης αποσπασμάτων έως την νόμιμη κυκλοφορία του βιβλίου

και την απαγόρευση, αναπαραγωγή, διανομή, εμπορία και εκμετάλλευση αποσπασμάτων έως τη νόμιμη κυκλοφορία του.

Η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίστηκε για τις 20 Απριλίου 2026.