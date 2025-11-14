Βιβλίο Τσίπρα: Κέρδισε τα ασφαλιστικά μέτρα ο εκδοτικός οίκος – Αποσύρονται άμεσα τα αποσπάσματα
THESTIVAL TEAM
Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg πέτυχε την έκδοση προσωρινής διαταγής εις βάρος της Documento Media, μετά τη δημοσιοποίηση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη».
Με απόφασή του, ο Πρόεδρος Υπηρεσίας εξέδωσε προσωρινή διαταγή κάνοντας εν μέρει δεκτά τα αιτήματα του εκδοτικού οίκου που έχει την ευθύνη της κυκλοφορίας του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση περιλαμβάνει:
- την άμεση απόσυρση αποσπασμάτων του βιβλίου,
- την απαγόρευση παρουσίασης και ψηφιακής διάχυσης αποσπασμάτων έως την νόμιμη κυκλοφορία του βιβλίου
- και την απαγόρευση, αναπαραγωγή, διανομή, εμπορία και εκμετάλλευση αποσπασμάτων έως τη νόμιμη κυκλοφορία του.
Η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίστηκε για τις 20 Απριλίου 2026.