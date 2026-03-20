Βίντεο Κωνσταντοπούλου από το δικαστικό μέγαρο Λάρισας: “Απίθανα έκτροπα, έγιναν μηνύσεις από συγγενείς θυμάτων των Τεμπών”

Ενα νέο βίντεο ανέβασε στα social media η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου,﻿ αυτή τη φορά από το δικαστικό μέγαρο Λάρισας.

Ουσιαστικά πρόκειται για μία συνέχεια από τις καταγγελίες που έκανε η Μαρία Καρυστιανού ανεβάζοντας φωτογραφία με τους Μαρία Γρατσία, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Πάνο Ρούτσι από τη Λάρισα.

Τι αναφέρει στο βίντεο η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Από την πλευρά της η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο βίντεο που ανέβασε μέσα από το δικαστικό μέγαρο Λάρισας περιγράφει:

«Είμαστε στον δεύτερο του δικαστικού μεγάρου της Λάρισας, η ώρα είναι 00:25 τη νύχτα και αυτή τη στιγμή υποβάλλεται μήνυση από γονείς και συγγενείς, από τον Πάνο Ρούτσι, τη Μαρία Καρυστιανού και άλλους για τα απίθανα έκτροπα που έγιναν στα δικαστήρια».

Εξηγώντας γιατί υποβάλλονται οι μηνύσεις, η Ζωή Κωνσταντοπούλου λέει ότι «μια δικαστής παρήγγειλε να πάρουμε αντίγραφα των βίντεο που κατασχέθηκαν που τα είχαν 3 χρόνια οι πραγματογνώμονες. Όταν τα κατέσχεσε το δικαστήριο, λιποθύμησε τελικά η δικαστής και δεν μας δόθηκαν. Και σήμερα που άλλη δικαστής αποφάσισε να μας δοθούν και αυτή η δικαστής ήρθε μετά από ώρες τρεμάμενη να ανακαλέσει αυτή την απόφαση. Μιλάμε για κατάχρηση εξουσίας και θα έπρεπε να ντρέπονται οι δικαστές αυτοί».

Η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο, επίσης, για στοχοποίηση από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων με αφορμή την ανακοίνωση της ΕΔΕ για «ανεύθυνες δηλώσεις πολιτικών και εμπλεκόμενων στη δίκη των Τεμπών» που «υποκρύπτουν δόλιες σκοπιμότητες», ερωτώντας τον πρόεδρο της Ένωσης: «Πείτε μας τι κάνατε στη Λάρισα στις 10 Μαρτίου, πείτε γιατί λιποθύμησε η δικαστικός και πώς και δεν βγάλατε καμία ανακοίνωση γι’ αυτό;».