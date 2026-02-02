MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τροπολογία Πλεύρη για δύο προσωρινές δομές μεταναστών στην Κρήτη – “Στόχος ένας μόνιμος χώρος, αν συνεχιστούν οι ροές”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με τροπολογία που θα θεσμοθετεί τη λειτουργία δύο νέων χώρων προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών σε Χανιά και Ηράκλειο υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης θα καταθέσει το νομοσχέδιο για την νόμιμη μετανάστευση που τίθεται προς ψήφιση την ερχόμενη Τετάρτη.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε από βήματος της Βουλής ο κ. Πλεύρης, οι δύο δομές θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται άμεσα, η μία στα ανατολικά της Κρήτης, στην βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου και η δεύτερη στον ήδη υπάρχοντα χώρο του πρώην εκθεσιακού κέντρου της Αγιάς, ώστε έως την άνοιξη να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και να λειτουργούν.

Μάλιστα, ο Υπουργός Μετανάστευσης αποκάλυψε, απαντώντας σε ερώτηση του ανεξάρτητου Βουλευτή Ευάγγελου Αποστολάκη, ότι ο στόχος και σχεδιασμός αφορά στη δημιουργία μόνιμης δομής στο νησί, εφόσον συνεχιστούν οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές και το επόμενο διάστημα.

