Τροπολογία Πλεύρη για δύο προσωρινές δομές μεταναστών στην Κρήτη – “Στόχος ένας μόνιμος χώρος, αν συνεχιστούν οι ροές”

Με τροπολογία που θα θεσμοθετεί τη λειτουργία δύο νέων χώρων προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών σε Χανιά και Ηράκλειο υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης θα καταθέσει το νομοσχέδιο για την νόμιμη μετανάστευση που τίθεται προς ψήφιση την ερχόμενη Τετάρτη.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε από βήματος της Βουλής ο κ. Πλεύρης, οι δύο δομές θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται άμεσα, η μία στα ανατολικά της Κρήτης, στην βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου και η δεύτερη στον ήδη υπάρχοντα χώρο του πρώην εκθεσιακού κέντρου της Αγιάς, ώστε έως την άνοιξη να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και να λειτουργούν.

Μάλιστα, ο Υπουργός Μετανάστευσης αποκάλυψε, απαντώντας σε ερώτηση του ανεξάρτητου Βουλευτή Ευάγγελου Αποστολάκη, ότι ο στόχος και σχεδιασμός αφορά στη δημιουργία μόνιμης δομής στο νησί, εφόσον συνεχιστούν οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές και το επόμενο διάστημα.