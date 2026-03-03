MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου και τον Πρόεδρο του Λιβάνου: “Να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση”

O πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε νωρίτερα τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Κατά τη διάρκεια των τηλεφωνικών επικοινωνιών ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο.

Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, υπογράμμισε, ωστόσο, την ανάγκη να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση και να ανοίξει ένα νέο μέτωπο μέσω εκτεταμένων χερσαίων επιχειρήσεων στον Νότιο Λίβανο.

Στην επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ συζητήθηκε, ακόμη, η απρόκλητη επίθεση εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας και η αμυντική στήριξη που παρέχει η Ελλάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ζοζέφ Αούν Κυριάκος Μητσοτάκης Μπενιαμίν Νετανιάχου

