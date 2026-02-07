Θάνος Πλεύρης για το ναυάγιο στη Χίο: “Το Λιμενικό δεν είναι επιτροπή υποδοχής, εχθρός μας είναι οι διακινητές”

«Επί της αρχής, εμπιστεύομαι την έκθεση του Λιμενικού για το δυστύχημα και όχι τους διακινητές», τόνισε από τα Γιάννενα, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Επισκεπτόμενος δομές φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, ο κ. Πλεύρης απάντησε για το ναυάγιο στη Χίο: «Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη, έχουμε ανθρωποκτονίες και ερευνώνται. Από κει και πέρα είναι ξεκάθαρο ότι υπεύθυνοι δολοφόνοι είναι διακινητές. Ένας διακινητής που ήθελε να αποφύγει τη σύλληψη, έθεσε σε κίνδυνο ζωές ανθρώπων που είναι πάρα πολύ λυπηρό πράγμα. Από κει και πέρα, άντρες και γυναίκες του Λιμενικού προστατεύουν τα σύνορά μας, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, το Λιμενικό δεν είναι επιτροπή υποδοχής, προστατεύει τα σύνορα και αντίστοιχα, σώζει κόσμο. Και είναι πολύ ξεκάθαρο ότι ο εχθρός μας είναι οι διακινητές».

Σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη, είναι πολύ λυπηρό το γεγονός ότι κάποιοι, αρέσκονται να στοχοποιούν τους λιμενικούς σε κάθε δυστύχημα που μπορεί να συμβεί, καθώς δίνουν καθημερινά μάχη για να προστατεύσουν τα σύνορα της χώρας.