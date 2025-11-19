Θ. Πλεύρης: Συζητάμε με τη Γερμανία για “κέντρο επιστροφής” παράνομων μεταναστών σε αφρικανικό έδαφος

«Έχουμε αναλάβει μια πρωτοβουλία, σε στενή συνεργασία με τη Γερμανία, να υπάρξει κέντρο επιστροφής (return hub ονομάζεται) παράνομων μεταναστών, εκτός της ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Αφρική», αποκάλυψε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, φιλοξενούμενος στο ΕΡΤnews και την εκπομπή “Newsroom”. «Ήδη», πρόσθεσε ο υπουργός, «γίνεται συζήτηση με ασφαλείς αφρικανικές χώρες που θα δέχονται παράνομους μετανάστες τους οποίους δεν μπορούμε να γυρίσουμε στις πατρίδες τους.

Αυτό δεν θα γίνει υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά μέσα από τα κράτη-μέλη. Η Γερμανία έχει αναλάβει μια σοβαρή πρωτοβουλία κι εμείς επισήμως εκδηλώσαμε ενδιαφέρον να συμμετάσχουμε σε αυτήν. Αν αυτά τα κέντρα είναι εκτός ευρωπαϊκής ηπείρου, λειτουργούν αποτρεπτικά για τους μετανάστες.

Αυτά τα κέντρα είναι δύο κατηγοριών. Η μία αφορά εκεί που επιστρέφουν οι παράνομοι μετανάστες σε κέντρα υπό καθεστώς πλήρους ασφάλειας υπό την έννοια ότι θα ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αφρικανικές χώρες θα μπαίνουν αντισταθμιστικά. Η άλλη, αφορά σε χώρες που δεν είναι ασφαλείς, όπως η Λιβύη, προκειμένου να υπάρχουν εκεί κέντρα που θα κρατάνε μετανάστες».

Για τις συνεχιζόμενες αφίξεις μεταναστών, ο υπουργός δήλωσε: «Από τότε που ψηφίστηκε ο νόμος για την παράνομη μετανάστευση και υπήρχε αναστολή ασύλου, δηλαδή το διάστημα Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και το πρώτο δεκαπενθήμερο Νοεμβρίου από στοιχεία οι αφίξεις στη χώρα είναι κατά 45-50% μειωμένες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Πέρσι είχαμε γύρω στις 23.000 αφίξεις και φέτος γύρω στις 12.000. Τώρα, έχουμε μια σημαντική διαφορά και σήμερα είμαστε σε ένα 18% κάτω σε σχέση με πέρυσι, όταν τον Ιούλιο είχαμε ανοδική τάση.

Σε αυτό έχει παίξει ρόλο η καλή συνεργασία με την Τουρκία στην αποτροπή, μπορεί να μην δέχονται μετανάστες αλλά υπάρχουν μειώσεις σε αυτό τον τομέα, έχουν ξεπεράσει το 50%. Αντίστοιχα, βοηθά και η καλύτερη διπλωματία στο κομμάτι της Λιβύης.

Ακόμα και σε αυτούς που προέρχονται από εμπόλεμη ζώνη θα κάνουμε μια πιο συσταλτική προσέγγιση να δούμε ότι πραγματικά η μοναδική τους διέξοδος ήταν η Ελλάδα.»

Για τις επιστροφές μεταναστών, ο Θάνος Πλεύρης τόνισε ότι «είναι η μεγάλη μας προτεραιότητα αυτή τη στιγμή και κυμαίνονται στις 5-6 χιλιάδες τον χρόνο. Αυτός ο αριθμός πρέπει να αυξηθεί, ώστε σε συνδυασμό με τη μείωση των αφίξεων, να μειωθεί και ο αριθμός εκείνων που μένουν και είτε παίρνουν άσυλο είτε είναι παράνομοι και φεύγουν.»

Κληθείς να σχολιάσει τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ο υπουργός ανέφερε: «Η Νέα Δημοκρατία είναι κυρίαρχη, υπό την έννοια ότι δεν δέχεται καμία απειλή και έχει μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Απέχει όμως από το ποσοστό που είχε στις προηγούμενες εκλογές ή το ποσοστό που θα δώσει αυτοδυναμία. Βέβαια αυτή η μέτρηση είναι σε νεκρό χρονικό διάστημα, έχουμε ακόμα 17-18 μήνες.

Από την άλλη πλευρά, δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε ότι υπάρχουν και ποιοτικοί δείκτες που δείχνουν ότι οι πολίτες έχουν μια στεναχώρια, έχουν μία αμφισβήτηση, έχουν μία καχυποψία και άρα η δουλειά η δική μας είναι, όπως πολύ σωστά είπε ο πρωθυπουργός, να δουλέψουμε, να τους πείσουμε.»

Τέλος, ο Θάνος Πλεύρης εκτίμησε ότι δεν θα υπάρξει κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά αλλά «αν υπάρξει τέτοια προσέγγιση πρέπει να πείσουμε τους ψηφοφόρους στα δεξιά μας, με τις πολιτικές μας».