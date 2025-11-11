MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θ. Πλεύρης: Από τα 104 πρώτα ύποπτα περιστατικά ανηλικότητας των παράνομων μεταναστών που ελέγχθηκαν τα 59 ήταν ενήλικοι

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, με ανάρτησή του, μίλησε για τα πρώτα τεστ ηλικίας σε παράνομους μετανάστες μετά την ΚΥΑ που εκδόθηκε τον Αύγουστο και αφορούσε τον περαιτέρω ιατρικό έλεγχο ανηλικότητας των παράνομων μεταναστών που δηλώνουν ανήλικοι.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Τον Αύγουστο εκδώσαμε με τον Άδωνι Γεωργιάδη και τη Σέβη Βολουδάκη ΚΥΑ για τον περαιτέρω ιατρικό έλεγχο ανηλικότητας των παράνομων μεταναστών που δηλώνουν ανήλικοι. Από τα 104 πρώτα ύποπτα περιστατικά που ελέγχθηκαν τα 59 ήταν ενήλικοι. Οι συνέπειες για όσους έκαναν ψευδή δήλωση αυτονόητες».

Θάνος Πλεύρης

