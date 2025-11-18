MENOY

Συντετριμμένος ο Σωκράτης Φάμμελος από τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη – “Ήταν η ψυχή του κόμματος και των γραφείων μας”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Την βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη εκφράζει με δήλωση του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Είμαι συντετριμμένος από την απώλεια του συντρόφου, συναγωνιστή και φίλου, Αλέκου Φλαμπουράρη», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει: «Σήμερα έφυγε ένας άνθρωπος που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή της Αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης.

Ο Αλέκος ήταν η ψυχή του κόμματός μας και των γραφείων μας, σημείο αναφοράς στην κοινή μας προσπάθεια, αλλά και όλων των πρωτοβουλιών της Αριστεράς, πάντα με εποικοδομητική συμβολή και εναλλακτική πολιτική σκέψη.

Έδωσε το παρών σε πολλές ιστορικές στιγμές της χώρας μας, από τη Νεολαία Λαμπράκη και τους αγώνες κατά της δικτατορίας, μέχρι τον αγώνα για τη σωτηρία της χώρας και την κυβέρνηση της Αριστεράς.

Μέχρι και σήμερα ήταν ενεργός σε όλη την πολιτική λειτουργία και στην επανεκκίνηση του Ινστιτούτου Ν. Πουλαντζάς, πολλές φορές υπερβαίνοντας και τις φυσικές αντοχές του.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν ενεργός πολίτης, αγωνιστής της Αριστεράς, αλλά και πραγματικός σύντροφος.

Στα χρόνια της κοινής μας πορείας στην κυβέρνηση, σε κάθε κρίσιμη στιγμή, ο Αλέκος ήταν εκεί, για όλους και όλες, με λύσεις ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες.

Υπηρέτησε τον δημόσιο βίο με συνέπεια και αξιοπρέπεια, με εθελοντισμό και αλληλεγγύη, και μας αφήνει σημαντική κληρονομιά.

Καλό σου ταξίδι, σύντροφε Αλέκο.

Θα λείψεις από όλους μας.

Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη, σεβασμό και εκτίμηση για όσα προσέφερες».

