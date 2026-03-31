Στο Παρίσι ο Θάνος Πλεύρης – Στο επίκεντρο το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης

Με την αναπληρώτρια υπουργό Εσωτερικών της Γαλλίας για θέματα μετανάστευσης, Μαρί-Πιερ Βεντρέν, συναντήθηκαν στο Παρίσι ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, και η υφυπουργός Σέβη Βολουδάκη.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η εφαρμογή του Νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το ‘Ασυλο, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές του καλοκαιριού, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν απόψεις για τις προτεραιότητες και τις προκλήσεις που διαμορφώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και στη Λιβύη, με τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν στις μεταναστευτικές ροές, και με κοινή διαπίστωση την ανάγκη αυξημένης ετοιμότητας και συντονισμένης ευρωπαϊκής αντίδρασης.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν ακόμα για τον νέο κανονισμό επιστροφών και για τη συμφωνία της Γαλλίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ αναφέρθηκαν παράλληλα και στο μνημόνιο αμοιβαίας συνεργασίας που υπογράφτηκε μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας εν όψει της εφαρμογής του Συμφώνου Μετανάστευσης και τον τρόπο παροχής αλληλεγγύης κατά την έναρξή του.

Η συμφωνία αυτή ρυθμίζει τις εκκρεμότητες του παρελθόντος με τη διαγραφή περιπτώσεων επιστροφών, αναγνωρίζει την αλληλεγγύη της Γαλλίας και εγγυάται την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του Συμφώνου Μετανάστευσης από την έναρξη του. Η συμφωνία αυτή κινείται στο πλαίσιο αντίστοιχων συμφωνιών αμοιβαίας κατανόησης που έχει ήδη προωθήσει η Ελλάδα με άλλα κράτη-μέλη, με στόχο την επιτάχυνση και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Συμφώνου και τη διαχείριση των επιστροφών των παράνομων μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η συνάντηση επιβεβαίωσε τη βούληση των δύο χωρών για στενότερη συνεργασία στη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης, με έμφαση στην εφαρμογή κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών και στην ενίσχυση των μηχανισμών επιστροφών, αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.