Σιμόπουλος για παρέμβαση Ρουβίκωνα στο γραφείο του: Η δικαιολογία αυτή τη φορά ήταν τα Τέμπη, δεν πτοούμαι

«Όπως έχω επανειλημμένα δηλώσει δεν πτοούμαι». Αυτό τονίζει σε δήλωσή του ο βουλευτής της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης, Στράτος Σιμόπουλος, για την παρέμβαση που πραγματοποίησαν μέλη του Ρουβίκωνα στο πολιτικό του γραφείο στο κέντρο της πόλης.

Ο κ. Σιμόπουλος σχολιάζει για την παρέμβαση πως «η δικαιολογία αυτή τη φορά ήταν “τα Τέμπη”» ενώ όπως λέει, «από πίσω, όμως, σίγουρα κρύβεται και η απέχθεια τους για τις πολιτικές μου απόψεις, οι οποίες έχουν πάντα πολιτικό και ιδεολογικό περιεχόμενο».

Η δήλωση του κ. Σιμόπουλου:

«Για πολλοστή φορά, εν ώρα λειτουργίας, το γραφείο μου έγινε στόχος με τρικάκια και συνθήματα από μασκοφόρους. Αυτή η φορά από τον Ρουβίκωνα. Η σημερινή επίθεση μπορεί να χαρακτηριστεί ως ¨ήπια¨ συγκρινόμενη με τη προηγούμενη με γκαζάκια στο σπίτι μου.

Η δικαιολογία αυτή τη φορά ήταν “τα Τέμπη”.

Από πίσω, όμως, σίγουρα κρύβεται και η απέχθεια τους για τις πολιτικές μου απόψεις, οι οποίες έχουν πάντα πολιτικό και ιδεολογικό περιεχόμενο.

Όπως έχω επανειλημμένα δηλώσει δεν πτοούμαι.»