MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σιμόπουλος για παρέμβαση Ρουβίκωνα στο γραφείο του: Η δικαιολογία αυτή τη φορά ήταν τα Τέμπη, δεν πτοούμαι

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Όπως έχω επανειλημμένα δηλώσει δεν πτοούμαι». Αυτό τονίζει σε δήλωσή του ο βουλευτής της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης, Στράτος Σιμόπουλος, για την παρέμβαση που πραγματοποίησαν μέλη του Ρουβίκωνα στο πολιτικό του γραφείο στο κέντρο της πόλης.

Ο κ. Σιμόπουλος σχολιάζει για την παρέμβαση πως «η δικαιολογία αυτή τη φορά ήταν “τα Τέμπη”» ενώ όπως λέει, «από πίσω, όμως, σίγουρα κρύβεται και η απέχθεια τους για τις πολιτικές μου απόψεις, οι οποίες έχουν πάντα πολιτικό και ιδεολογικό περιεχόμενο».

Η δήλωση του κ. Σιμόπουλου:

«Για πολλοστή φορά, εν ώρα λειτουργίας, το γραφείο μου έγινε στόχος με τρικάκια και συνθήματα από μασκοφόρους. Αυτή η φορά από τον Ρουβίκωνα. Η σημερινή επίθεση μπορεί να χαρακτηριστεί ως ¨ήπια¨ συγκρινόμενη με τη προηγούμενη με γκαζάκια στο σπίτι μου.

Η δικαιολογία αυτή τη φορά ήταν “τα Τέμπη”.

Από πίσω, όμως, σίγουρα κρύβεται και η απέχθεια τους για τις πολιτικές μου απόψεις, οι οποίες έχουν πάντα πολιτικό και ιδεολογικό περιεχόμενο.

Όπως έχω επανειλημμένα δηλώσει δεν πτοούμαι.»

Στράτος Σιμόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δικογραφία σε βάρος 45χρονου για σειρά διακεκριμένων κλοπών στο κέντρο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έφτασε στην Αριστοτέλους το επιβλητικό χριστουγεννιάτικο έλατο 18 μέτρων – Δείτε φωτο & βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Τραγωδία στον Πειραιά: Νεκρό 13χρονο κοριτσάκι που πνίγηκε με την τροφή του στο σχολείο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Αφέθηκε ελεύθερη η Δήμητρα Ματσούκα – Αναβλήθηκε για τις 2 Δεκεμβρίου η δίκη της

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Βόλος: Ένοχος για ανθρωποκτονία από αμέλεια, αθώος για επικίνδυνη οδήγηση για το τροχαίο με το μωρό στην Ιάσονος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Στο Πάρκο Ελευθερίας το τελευταίο αντίο στον Αλέκο Φλαμπουράρη