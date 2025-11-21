MENOY

Θεσσαλονίκη: Παρέμβαση Ρουβίκωνα στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή της ΝΔ, Στράτου Σιμόπουλου – Δείτε φωτογραφίες

Παρέμβαση στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης, Στράτου Σιμόπουλου, πραγματοποίησαν μέλη του Ρουβίκωνα.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που ανήρτησε ο Ρουβίκωνας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγραψαν συνθήματα στην είσοδο του γραφείου του που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. “Όλοι θα πληρώσετε το αίμα για τα Τέμπη – Ρουβίκωνας”, έγραψαν τα άτομα που έκαναν την παρέμβαση ενώ πέταξαν και τρικάκια.

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση του Ρουβίκωνα σχετικά με την παρέμβαση, “με τη συμβολική μας πράξη, λοιπόν, υπενθυμίζουμε στον ίδιο τον Σιμόπουλο, όπως και σε κάθε άλλον λακέ της κυβέρνησης, πως το αίμα των νεκρών μας νερό δεν γίνεται και πως η μνήμη τους παραείναι βαριά για να την πιάνει στο στόμα του ο κάθε κυβερνητικός τσάτσος”.

Η σχετική ανάρτηση αναφέρει:

“Σε μια περίοδο κατά την οποία το έγκλημα των Τεμπών, μετά και το τέλος της νικηφόρας απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, κινδυνεύει να περάσει στα παρασκήνια της πολιτικής επικαιρότητας, ενώ παράλληλα η δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας το οποίο -όλως τυχαίως- “έκανε φτερά”, με δύο πρώην προέδρους του ΟΣΕ και τον εκπρόσωπο της Interstar στο εδώλιο των κατηγορουμένων, συνεχίζεται στις 28/11, εμείς δεν ξεχνάμε.

Ο “κύριος” Σιμόπουλος είναι γνωστός για τις αλλοπρόσαλλες, αντικοινωνικές και αντιδραστικές δηλώσεις του κατά καιρούς, πράγμα το οποίο επιβεβαιώνεται πανηγυρικά το τελευταίο διάστημα με την εμμονή του με την αστυνομική κατοχή στα Πανεπιστήμια, τις εκκενώσεις κατειλημμένων χώρων στα χέρια των φοιτητών και τη στήριξη του σιωνιστικού κράτους-γενοκτόνου του Ισραήλ. Η χυδαιότητα των τοποθετήσεών του δεν περιορίζεται εκεί αλλά, αντιθέτως, φτάνει στο αποκορύφωμά της όταν αναφέρεται στο έγκλημα των Τεμπών λέγοντας πως καλώς μπαζώθηκε το σημείο της κρατικής, μαζικής δολοφονίας, πως ο Καραμανλής πρέπει αθωωθεί και πως το να μιλάμε για κρατική συγκάλυψη του εγκλήματος αποτελεί “ψεκασμένη υπόθεση”.

Φυσικά δεν έχουμε καμία αυταπάτη όσον αφορά την αστική δικαιοσύνη, ούτε πιστεύουμε ότι η όποια δικαιοσύνη αποδίδεται πραγματικά εντός δικαστικών αιθουσών, ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με μεγαλοκαρχαρίες όπως σε αυτήν την περίπτωση. Αναγνωρίζουμε πως η δικαιοσύνη αποκτά σάρκα και οστά στη συνείδηση και την πρακτική των λαϊκών και κοινωνικών αγώνων. Ουδεμία εμπιστοσύνη δεν μπορεί να υπάρχει στις αρχές και στο κράτος, πόσο μάλλον όταν οι ίδιοι οι δολοφόνοι είναι εκείνοι που κρατάνε και το καρπούζι και το μαχαίρι στην υπόθεση της απόδοσης της όποιας δικαιοσύνης.

Με τη συμβολική μας πράξη, λοιπόν, υπενθυμίζουμε στον ίδιο τον Σιμόπουλο, όπως και σε κάθε άλλον λακέ της κυβέρνησης, πως το αίμα των νεκρών μας νερό δεν γίνεται και πως η μνήμη τους παραείναι βαριά για να την πιάνει στο στόμα του ο κάθε κυβερνητικός τσάτσος.

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΑΥΤΟ ΝΑ ΞΕΧΑΣΤΕΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ

ΟΛΟΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΜΠΗ

ΔΙΚΙΑΙΟΣΥΝΗ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΔΩΣΟΥΝ ΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΘΑ ΑΠΟΔΩΣΕΙ Ο ΛΑΟΣ

Ρουβίκωνας”

*Φωτογραφίες: Facebook/ Ρουβίκωνας

