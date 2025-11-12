MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σ. Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης κάνει ζημιά στην τσέπη των πολιτών

Φωτογραφία: Intime
«Ο Νοέμβριος μπήκε για τα καλά και πολλές οικογένειες ζορίζονται για το πώς θα αντιμετωπίσουν τον βραχνά του πετρελαίου θέρμανσης», σημειώνει σε βίντεο που ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Ο κ. Μητσοτάκης πανηγυρίζει, γιατί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ξεκίνησε από 1,10 ευρώ/λίτρο. Και όσο πάει ανεβαίνει…», σχολιάζει, καταλογίζοντας στον πρωθυπουργό ότι «μας κρύβει όμως ότι την ίδια στιγμή στη Γερμανία, με πολύ μεγαλύτερους μισθούς, ξεκίνησε από 0,9 ευρώ/λίτρο».

«Δεν μας λέει πού θα βρει σήμερα μια οικογένεια 1.150 ευρώ για 1.000 λίτρα πετρέλαιο, για να βγάλει τον χειμώνα. Που σε πολλές περιοχές της χώρας δεν φτάνουν», συνεχίζει ο Σ. Φάμελλος και υπενθυμίζει ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προτείνει τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο χαμηλότερο επίπεδο της Ευρώπης, όπως προτείνει και η ίδια». «Έτσι, μία οικογένεια για 1.000 λίτρα πετρέλαιο θα γλιτώσει 320 ευρώ. Δεν τα λες και λίγα. Και ταυτόχρονα, θα αντιμετωπισθεί και το λαθρεμπόριο στα καύσιμα», αναφέρει και καταλήγει:

«Ο κ. Μητσοτάκης κάνει ζημιά στην τσέπη των πολιτών. Γι’ αυτό και επείγει μια πολιτική αλλαγή. Για μια προοδευτική Ελλάδα».

