Σ. Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης κάνει ζημιά στην τσέπη των πολιτών

«Ο Νοέμβριος μπήκε για τα καλά και πολλές οικογένειες ζορίζονται για το πώς θα αντιμετωπίσουν τον βραχνά του πετρελαίου θέρμανσης», σημειώνει σε βίντεο που ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Ο κ. Μητσοτάκης πανηγυρίζει, γιατί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ξεκίνησε από 1,10 ευρώ/λίτρο. Και όσο πάει ανεβαίνει…», σχολιάζει, καταλογίζοντας στον πρωθυπουργό ότι «μας κρύβει όμως ότι την ίδια στιγμή στη Γερμανία, με πολύ μεγαλύτερους μισθούς, ξεκίνησε από 0,9 ευρώ/λίτρο».

«Δεν μας λέει πού θα βρει σήμερα μια οικογένεια 1.150 ευρώ για 1.000 λίτρα πετρέλαιο, για να βγάλει τον χειμώνα. Που σε πολλές περιοχές της χώρας δεν φτάνουν», συνεχίζει ο Σ. Φάμελλος και υπενθυμίζει ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προτείνει τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο χαμηλότερο επίπεδο της Ευρώπης, όπως προτείνει και η ίδια». «Έτσι, μία οικογένεια για 1.000 λίτρα πετρέλαιο θα γλιτώσει 320 ευρώ. Δεν τα λες και λίγα. Και ταυτόχρονα, θα αντιμετωπισθεί και το λαθρεμπόριο στα καύσιμα», αναφέρει και καταλήγει:

«Ο κ. Μητσοτάκης κάνει ζημιά στην τσέπη των πολιτών. Γι’ αυτό και επείγει μια πολιτική αλλαγή. Για μια προοδευτική Ελλάδα».