Πλεύρης για την τραγωδία στη Χίο: Η Αριστερά προσπαθεί να στοχοποιήσει το Λιμενικό, ο Μαροκινός έχει πολυτελή υπεράσπιση

«Τα κόμματα της Αριστεράς δεν τους ενδιαφέρει καθόλου η αλήθεια, τους ενδιαφέρει να συκοφαντήσουν το ελληνικό Λιμενικό. Όπως αντίστοιχα και συγκεκριμένες ΜΚΟ», είπε μεταξύ άλλων ο υπουργός Μετανάστευσης κι Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο Action 24.

Αναφερόμενος στο περιστατικό της Χίου και την περίπτωση του Μαροκινού διακινητή, ο υπουργός Μετανάστευσης τόνισε ότι ο ίδιος ισχυρίζεται ότι ήταν κι αυτός θύμα, καθώς βρέθηκε από το Μαρόκο στην Τουρκία κι από εκεί στο μοιραίο πλεούμενο για να περάσει στη Χίο και στάθηκε στην υπεράσπιση που είχε, με έναν από τους δικηγόρους – όπως ισχυρίστηκε – να είναι μέλος ΜΚΟ για τα δικαιώματα προσφύγων και μεταναστών.

«Πήγε με δύο δικηγόρους»

«Εγώ είδα ότι πήγε με δύο δικηγόρους. Συνήθως, αυτοί που είναι φουκαράδες τους ορίζει το δικαστήριο συνήγορο. Είδα, όμως το εξής ενδιαφέρον, το οποίο δεν προκύπτει από καμιά ιδιαίτερη έρευνα: Γκούγκλαρα ότι ο ένας από τους δύο δικηγόρους, είναι και μέλος σε ΜΚΟ για τα δικαιώματα των προσφύγων και μεταναστών. Υπάρχει, λοιπόν, μια ΜΚΟ που πάει να κατηγορήσει το Λιμενικό, καθώς στην υπερασπιστική τους γραμμή την ευθύνη τη ρίχνουν εκεί», τόνισε.

Μάλιστα, ο υπουργός Μετανάστευσης κι Ασύλου αντιπαράβαλε την περίπτωση τυχόν κακοποιημένων γυναικών, λέγοντας τι θα ήταν λογικό να γίνει σε μια τέτοια περίπτωση. «Να πάει ο δικηγόρος στις κακοποιημένες γυναίκες ή στον φερόμενο ως βιαστή;» αναρωτήθηκε, ενώ στάθηκε και σε αντίστοιχη περίπτωση με τα γεγονότα της Σάμου.

«Αυτή η ΜΚΟ που σας αναφέρω στη μεγάλη πολιτική εικόνα είναι η Αριστερά», είπε χαρακτηριστικά ο Θάνος Πλεύρης και πρόσθεσε: «Η Αριστερά πήγε στο σημείο χωρίς να την ενδιαφέρει τι έγινε με τα θύματα με μοναδικό στόχο να συκοφαντήσει γυναίκες και άνδρες του λιμενικού για να επωφεληθεί πολιτικά. Αυτό για μένα είναι συκοφαντία», κατέληξε.

«Θέλουν να στοχοποιήσουν το Λιμενικό»

Στην ερώτηση αν υπάρχουν στην Ελλάδα ΜΚΟ που βάζουν πλάτη για να στηρίζουν διακινητές, ο κ. Πλεύρης το αρνήθηκε.

«Υπάρχουν ΜΚΟ που ενώ δραστηριοποιούνται για τα δικαιώματα με μεγάλη ευκολία αποδέχονται την ιστορία του φερόμενου διακινητή και πιστεύουν όσα λέει. Όμως, έχει μια πολυτελή υπεράσπιση και η υπερασπιστική γραμμή είναι ότι φταίει το Λιμενικό. Θα το κρίνω ως μια προσπάθεια να στοχοποιηθεί το Λιμενικό», τόνισε.

Οι ποινές για τους παράνομους λατρευτικούς χώρους

Για τα παράνομα τζαμιά στην Αθήνα, ο κ. Πλεύρης ενημέρωσε ότι υπάρχει νόμος που ορίζει ότι σε περίπτωση που κάποιος λειτουργεί παράνομα λατρευτικό χώρο έχει ποινή φυλάκισης 2-6 μήνες και αν είναι αλλοδαπός γίνεται απέλαση.