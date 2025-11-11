Παπαστεργίου: Η Ελλάδα πρωταγωνίστρια στην ψηφιακή εποχή – Προτεραιότητα η απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών

Την πρόοδο και τις προοπτικές της Ελλάδας στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, παρουσίασε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, στο πλαίσιο του 8ου Athens Investment Forum που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου, στο πλαίσιο του 8ου Athens Investment Forum με τίτλο «Η Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης. Προκλήσεις και Ευκαιρίες στο Νέο Περιβάλλον» τόνισε ότι η χώρα μας μετατρέπεται από ουραγός σε πρωταγωνίστρια, εξαιτίας των σημαντικών επενδύσεων σε υποδομές, την απλοποίηση των διαδικασιών και την αξιοποίηση δεδομένων.

Με την έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) να επιβεβαιώνει την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης, η Ελλάδα βρίσκεται πλέον πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε πολλούς δείκτες, καταδεικνύοντας τη δυναμική της στην ψηφιακή εποχή.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης επεσήμανε ότι η απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών αποτελεί κεντρική προτεραιότητα, με στόχο την εξορθολογισμό και την κατάργηση περιττών, χρονοβόρων διαδικασιών.

Παράλληλα, η δημιουργία Ειδικής Γραμματείας Τεχνητής Νοημοσύνης και Δεδομένων στο υπουργείο αποσκοπεί στο άνοιγμα των δημόσιων δεδομένων και στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε επίσης την πρόοδο στην ανάπτυξη των υποδομών, όπως η διείσδυση των οπτικών ινών, η οποία έχει αυξηθεί σημαντικά από το 2019, και τόνισε την ανάγκη για περαιτέρω επέκταση ευρυζωνικών δικτύων.

Όσον αφορά στις συλλογικές δυνατότητες της χώρας, ο υπουργός επεσήμανε τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας και τον ρόλο της ως κόμβου δεδομένων, αναφέροντας τις τηλεπικοινωνιακές και ενεργειακές διασυνδέσεις που διέρχονται από τη χώρα.

Πρωτοβουλίες όπως η εκτόξευση ελληνικών δορυφόρων και η δημιουργία υποδομών για την παροχή πρόσβασης σε μικρές και νεοφυείς επιχειρήσεις δείχνουν την πρόθεση της Ελλάδας να πρωτοστατήσει στον χώρο της τεχνολογίας.

Επιπλέον, η Ελλάδα συμμετέχει σε διακρατικές συνεργασίες με χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, ενισχύοντας την ψηφιακή διπλωματία και την κοινοπραξία σε επίπεδο ευρωπαϊκής τεχνολογικής στρατηγικής.

Ο κ. Παπαστεργίου κλείνοντας την ομιλία του, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα μεταίχμιο, με την κυβέρνηση και τον δημόσιο τομέα να έχουν κάνει σημαντικά βήματα μπροστά.

Τόνισε ότι η χώρα μας πλέον πρωτοπορεί σε τομείς όπως η 5G κάλυψη και η ψηφιακή διαχείριση, ενώ παράλληλα επενδύει σε καινοτόμες λύσεις όπως η εκτόξευση δορυφόρων.

Η Ελλάδα, όπως δήλωσε, έχει όλα τα εφόδια να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη νέα ψηφιακή εποχή, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.