Ο Δένδιας παρουσίασε τα νέα οπλικά συστήματα που είδαμε στην παρέλαση – Δείτε βίντεο

Μέσα από ανάρτηση στο TikTok, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επέλεξε να αναδείξει τα σύγχρονα οπλικά συστήματα που παρουσιάστηκαν στη στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου, δημοσιεύοντας ένα βίντεο με χαρακτηριστικά στιγμιότυπα.

Στο περιεχόμενο της ανάρτησης, ο υπουργός υπογράμμισε ότι «η παρουσία των συστημάτων καινοτομίας στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου δεν αποτελεί απλώς επίδειξη νέων τεχνολογιών. Αντανακλά τη στρατηγική μετάβαση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε ένα νέο μοντέλο επιχειρησιακής λειτουργίας, που βασίζεται στην τεχνολογική υπεροχή, την προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις και την ενίσχυση της εθνικής αποτρεπτικής ισχύος».

@nikos_dendias Η παρουσία των συστημάτων καινοτομίας στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου δεν αποτελεί απλώς επίδειξη νέων τεχνολογιών. Αντανακλά τη στρατηγική μετάβαση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε ένα νέο μοντέλο επιχειρησιακής λειτουργίας, που βασίζεται στην τεχνολογική υπεροχή, την προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις και την ενίσχυση της εθνικής αποτρεπτικής ισχύος. #enoplesdynameis #elladadynati#nikosdendias#nd#elladadynati #for #greece ♬ original sound – Nikos Dendias

Στο βίντεο ξεχωρίζουν τα τεθωρακισμένα M1117, τα οποία έχουν εξοπλιστεί με ελληνικά συστήματα ηλεκτρονικής επιτήρησης, κάμερες υψηλής ανάλυσης και δυνατότητα διασύνδεσης με drones, προσφέροντας συνεχή εικόνα σε πραγματικό χρόνο προς τα κέντρα επιχειρήσεων.

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι τορπίλες Seahake-4 γερμανικής προέλευσης, οι οποίες διαθέτουν καθοδήγηση μέσω οπτικής ίνας, χαρακτηριστικό που ενισχύει την ακρίβειά τους και τις καθιστά ανθεκτικές σε ηλεκτρονικές παρεμβολές.

Σημαντική ήταν και η παρουσία του πυραύλου Aster-30, ενός σύγχρονου αντιαεροπορικού και αντιβαλλιστικού συστήματος, ικανού να αναχαιτίζει ταυτόχρονα αεροσκάφη, βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα μέσα σε μεγάλες αποστάσεις.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 λεπτά πριν

Υπουργείο Εξωτερικών για επιθέσεις σε χριστιανική κοινότητα στη Συρία: Παρακολουθούμε στενά την υπόθεση

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Γερμανία: Πατέρας φέρεται να σκότωσε τον 13χρονο γιο του – Τραυμάτισε σοβαρά τη μητέρα και την αδερφή του

ΠΑΙΔΕΙΑ 5 ώρες πριν

Νέες δράσεις για παιδιά τον Απρίλιο στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Ωραιοκάστρου

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Χούθι: Για πρώτη φορά εκτοξεύτηκε πύραυλος από την Υεμένη εναντίον του Ισραήλ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ώρα πριν

Εγνατία: “Ο υπάλληλος που σκοτώθηκε μόλις είχε πιάσει δουλειά”, λέει αυτόπτης μάρτυρας του διπλού τροχαίου με τους δύο νεκρούς

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 16 ώρες πριν

Η Φωτεινή Βελεσιώτου στο Soul της Θεσσαλονίκης απόψε το βράδυ