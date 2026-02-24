MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για τα τέσσερα χρόνια πολέμου: Ακλόνητη η υποστήριξή μας στην Ουκρανία

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή.

«Τέσσερα χρόνια τώρα, η Ουκρανία υπερασπίζεται την κυριαρχία της με θάρρος και ανθεκτικότητα. Επαναλαμβάνουμε την ακλόνητη υποστήριξή μας στην ανεξαρτησία της, στον λαό της και σε μια ειρήνη που τηρεί το διεθνές δίκαιο», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. 

«Είθε η επόμενη επέτειος να μην σηματοδοτήσει άλλον έναν χρόνο πολέμου, αλλά μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», τονίζει ο πρωθυπουργός. 

Κυριάκος Μητσοτάκης Πόλεμος στην Ουκρανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Μακρόν για Ουκρανία: Τριπλή αποτυχία στα στρατιωτικά, οικονομικά, στρατηγικά σχέδια της Ρωσίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 38 λεπτά πριν

Ερώτηση της Ράνιας Θρασκιά στη Βουλή: 6 στους 10 νέους της Κ. Μακεδονίας σκέφτονται τη μετανάστευση – Θα συμβιβαστούμε με τη φυγή τους;

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Συνελήφθη γνωστός μάνατζερ στην Κηφισιά μετά από καταδίωξη 10 χιλιομέτρων – Είχε αγνοήσει σήμα των αστυνομικών

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: Είχα την αγωνία και πάλευα να είμαι αρεστή, οι φιλοδοξίες έχουν για μένα μια αρνητική χροιά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Χειροπέδες σε κύκλωμα αρχαιοκαπήλων σε αρχαιολογικό χώρο της Θεσσαλονίκης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν κλοπές και διαρρήξεις – Δικογραφίες σε βάρος 9 ατόμων