Μητσοτάκης για τα τέσσερα χρόνια πολέμου: Ακλόνητη η υποστήριξή μας στην Ουκρανία
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή.
«Τέσσερα χρόνια τώρα, η Ουκρανία υπερασπίζεται την κυριαρχία της με θάρρος και ανθεκτικότητα. Επαναλαμβάνουμε την ακλόνητη υποστήριξή μας στην ανεξαρτησία της, στον λαό της και σε μια ειρήνη που τηρεί το διεθνές δίκαιο», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Είθε η επόμενη επέτειος να μην σηματοδοτήσει άλλον έναν χρόνο πολέμου, αλλά μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», τονίζει ο πρωθυπουργός.