Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία Χρυσοχοΐδη για την οπλοκατοχή – Αυστηρότερο πλαίσιο και πρόστιμα

Κατατέθηκε από τον Μιχάλη Χρυσοχοϊδη στη Βουλή η τροπολογία του υπ. Προστασίας του Πολίτη για την οπλοκατοχή και οπλοχρησία.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ένα πιο αυστηρό πλαίσιο ποινών, όπως η μετατροπή σε κακούργημα οπλοφορίας με πιστόλια και περίστροφα, στον απόηχο των όσων έγιναν στα Βορίζια.

Σημαντικές είναι οι τροποποιήσεις στις διατάξεις για τους άσκοπους πυροβολισμούς που εκτός από την δεδομένη απαγόρευση, οι παραβάτες θα τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή από 2.000 έως 50.000 ευρώ.

Με φυλάκιση έως 2 ετών και πρόστιμο από 1.000 έως 30.000 ευρώ τιμωρείται και ο ιδιοκτήτης ή υπεύθυνος καταστήματος ή ο διοργανωτής της εκδήλωσης, όπου έχουν πέσει μπαλωθιές.

Όπως επισημαίνεται, η αυστηροποίηση των ποινών έχει ως στόχο «να αποτρέψει τέτοιες επικίνδυνες συμπεριφορές, να περιορίσει την κυκλοφορία όπλων σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητας της έννομης τάξης».

Αναλυτικά οι αλλαγές στη νομοθεσία για την οπλοκατοχή:

-Κακουργηματική η παράνομη κατοχή ή μεταφορά πυροβόλου όπλου, με πολύ συγκεκριμένο προσδιορισμό του είδους των πυροβόλων όπλων.

-Κακουργηματική η υποτροπή, δηλαδή κάθειρξη έως 10 ετών, σε περίπτωση που έχει ξαναδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα του ν. 2168/93 εντός δεκαετίας.

-Πρόβλεψη επιβαρυντικών περιστάσεων: π.χ. υποτροπή σε περίπτωση πλημμελήματος, χρήση όπλων σε περιπτώσεις ζωοκλοπής, παράνομης βίας, εκβίασης.

-Επιβολή περιοριστικών όρων από Εισαγγελέα σε περίπτωση κινδύνου ζωής, όταν υπάρχει φιλονικία μεταξύ προσώπων ή ομάδων (με βάση οικογένεια, φυλή, χρώμα, εθνική ή εθνοτική καταγωγή, θρησκεία), όπως π.χ. απαγόρευση επικοινωνίας, προσέγγιση χώρων κατοικίας ή εργασίας, συμμετοχή σε συμβουλευτικά προγράμματα, παράδοση οπλισμού, εμφάνιση στο Α.Τ.

-Ειδική διάταξη για απαλλαγή (δηλαδή, για μη επιβολή ποινής) όποιου παραδίδει τον οπλισμό του εκουσίως στην Αστυνομία, εν όψει αυστηρών ελέγχων.

-Αναθεώρηση του πλαισίου και επανεξέταση της έκδοσης των αδειών σκοποβολής.

«Οι μπαλωθιές δεν μπορεί να συνεχιστούν» είπε ο υπουργός, και πρόσθεσε πως θα διευρυνθούν οι δημόσιοι χώροι όπου η οπλοκατοχή και η οπλοφορία αποτελεί κακούργημα, ώστε να συμπεριληφθούν και οι κοινωνικές εκδηλώσεις με μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων και οι εμποροπανηγύρεις και οι γαμήλιες εκδηλώσεις.