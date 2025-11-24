Γεωργιάδης: Η έκθεση του ΟΟΣΑ για την Υγεία δεν αποτυπώνει τη μεταρρύθμιση της κυβέρνησης

Βέβαιος ότι «του χρόνου οι δείκτες θα έχουνε βελτιωθεί πάρα πολύ, διότι είναι αδύνατον να μην έχουν αποτυπωθεί αυτά που έχουμε κάνει, ότι μέθοδο και να χρησιμοποιήσουμε» εμφανίστηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Επικρατείας της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία με θέμα «Η Ελλάδα ξανά ουραγός σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση – κόλαφο του ΟΟΣΑ για τη Δημόσια Υγεία στη χώρα μας και τον κόσμο».

Ο υπουργός Υγείας είπε ότι η έκθεση του ΟΟΣΑ είναι όντως αρνητική, σημειώνοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα είναι πρώτη σε αναλογία γιατρών στον κόσμο. Για το ζήτημα με τους χρόνους μεταφοράς, ασθενών, είπε ότι οι μέσοι όροι μεγαλώνουν σε μια νησιωτική χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Σημείωσε ότι η έκθεση δεν έχει συμπεριλάβει «τη μεγάλη μεταβολή που κάναμε φέτος, που είναι η δυνατότητα να κλείνεις ψηφιακά ή τηλεφωνικά ραντεβού με ειδικευμένο γιατρό. Ισχυρίζομαι ότι έχουμε το καλύτερο σύστημα στη Γη είπε ο κ. Γεωργιάδης και σημείωσε ότι, εάν η ΕΛΣΤΑΤ, τα στοιχεία της οποίας χρησιμοποιούν οι διεθνείς οργανισμοί, κάνει σωστά τη δουλειά της αυτό θα αποτυπωθεί στις έρευνες της επόμενης χρονιάς. Αναφορικά με την ιδιωτική συμμετοχή, είπε ότι ήταν πάντα πάρα πολύ υψηλή, και αυτό «δεν είναι κατ’ ανάγκη μόνο κακό. Είναι κακό για όσους δεν έχουν άλλα, αλλά αυτοί που δεν έχουνε, τα ‘χουνε όλα δωρεάν στο δημόσιο σύστημα. Είναι καλό για αυτούς που έχουν, διότι αποκτούν ποιοτικές υπηρεσίες Υγείας».

Από την πλευρά του, ο κ. Καζαμίας είπε ότι «τα αποτελέσματα της έκθεσης κάνουνε ακόμα και τις πέτρες να κλάψουν». Όπως είπε, υπάρχουν ελλείψεις σε νοσηλευτές, ενώ οι ελλείψεις σε γιατρούς βρίσκονται σε κάποιες περιφέρειες της χώρας. Όσο για τη μεταφορά ασθενών στα νοσοκομεία χαρακτήρισε υπεκφυγή τα περί νησιωτικής χώρας: Στην έκθεση φαίνεται ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα μεταφοράς στο νοσοκομεία βρίσκεται στα αστικά κέντρα, όπου είμαστε 10 φορές χειρότερα από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, ενώ στην περιφέρεια είμαστε τρεις φορές χειρότερα από τον ΟΟΣΑ. Για τα κενά που «αναγκάζουν» τον κόσμο να πληρώνει από την τσέπη του το 39% της υγειονομικής δαπάνης, είπε ότι, προ δύο ετών ο κ. Γεωργιάδης έλεγε ότι ήταν 34%. ‘Αρα «εδώ υπάρχει επιδείνωση πέντε μονάδες. Με άλλα λόγια, ο κόσμος υπό την δική σας υπουργία, αναγκάζεται να χρησιμοποιεί ακόμα περισσότερο την τσέπη του για να καλύψει τα τεράστια κενά που υπάρχουν στο ΕΣΥ» είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα είπε ότι ο βαθμός ικανοποίησης των Ελλήνων από το σύστημα Υγείας είναι χαμηλότερος από χώρες όπως η Τουρκία και η Κορέα, και ότι οι μαστογραφίες είναι μόλις στο 14%.

Ανταπαντώντας, ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε ότι η μεταρρύθμιση της κυβέρνησης δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα: «Από την 1 Οκτωβρίου μέχρι σήμερα έχουν κλείσει και πραγματοποιήσει, πάνω από 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας, δωρεάν ραντεβού με γιατρό σε δημόσια δομή. Είναι το 10% του ελληνικού πληθυσμού». Και ναι, αμφισβητώ πολύ τα στοιχεία του ΟΟΣΑ και πιστεύω ότι κάνει λάθος η ΕΛΣΤΑΤ στην αρχική μέτρηση, είπε ο κ. Γεωργιάδης και εξήγησε ότι «εδώ και τρία χρόνια, όλες οι Ελληνίδες [. . .] έχουνε δικαίωμα να κάνουνε δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία που τις πληρώνει το κράτος. Ερώτηση: Το κράτος της δίνει δωρεάν. Μηνύματα, σου στέλνουμε στο κινητό. Σποτ, σου έχουμε βγάλει στην τηλεόραση. Ραντεβού, σου κλείνει η πλατφόρμα. Και φταίει ο υπουργός εάν δεν το κάνεις; Αυτό πιστεύετε; Στην παρατήρηση, δε, του κ. Καζαμία ότι «χρειάζεται ενημέρωση», ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε: «Θα βάλουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου να τους “δέρνει”, για να πηγαίνουν να κάνουν ψηφιακή μαστογραφία, αφού αυτό πιστεύετε..» Ξέρουμε, πρόσθεσε, ότι από το πρόγραμμα “Προλαμβάνω”, ένα εκατομμύριο έχουν κάνει ψηφιακές μαστογραφίες και αυτές δεν είναι μέσα στο σύστημα του ΟΟΣΑ και στη μέτρηση του. ‘Αρα έχει κάνει λάθος, Και δεν έχει κάνει λάθος ο ΟΟΣΑ,αλλά η ΕΛΣΤΑΤ, «που τα έχει κάνει, μην πω τι πιστεύω». Θα δούμε αν θα το διορθώσει φέτος. Όλα τα στοιχεία είναι λάθος. Η μεθοδολογία τους είναι λάθος. Ξέρετε πως κάνει μεθοδολογία; Παίρνουνε 1.000 τηλέφωνα. [. . .] Τηλεφωνική θα είναι η μέτρηση στην Υγεία; Όταν σας βγάζει την δείκτη για ανικανοποίητες ανάγκες, ξέρετε τι ρωτάνε; “Έχετε να σκεφτείτε μία ανάγκη σας, που δεν κάλυψε το σύστημα σε όλη σας τη ζωή;” Και απαντάνε, πράγματι, οι Έλληνες, “έχουμε πολλές”. Ξέρετε ότι σε όλους τους δείκτες, που έχουνε να κάνουνε με την φαινομενική αντίληψή μας είμαστε τελευταίοι σε όλους; Είμαστε ο πιο δυστυχισμένος λαός του πλανήτη.. Δηλώνουν πιο ευτυχισμένοι από εμάς ..οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα. Και σας ρωτάω. Είναι καλύτερη η ζωή στην Γάζα από την Ελλάδα; Σας φαίνεται λογικό; Δεν είπα ότι είναι όλα τέλεια στην Ελλάδα. Είπα ότι, όποτε ρωτάς το δικό μας τον λαό, “περνάς καλά; Χάλια” σου λέει. Έτσι είμαστε φτιαγμένοι. Τι να κάνουμε. Δεν μας αρέσει να λέμε ότι περνάμε καλά.

Τέλος ισχυρίστηκε ότι «του χρόνου οι δείκτες θα έχουνε βελτιωθεί πάρα πολύ, διότι είναι αδύνατον να μην έχουν αποτυπωθεί αυτά που έχουμε κάνει, ότι μέθοδο και να χρησιμοποιήσουμε».