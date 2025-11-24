Επίσκεψη Πλεύρη στην Κύπρο: Ενίσχυση της συνεργασίας για τη μεταναστευτική πολιτική και τις επιστροφές

Το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου και ο Κανονισμός Επιστροφών, καθώς και οι προτεραιότητες στο μεταναστευτικό ενόψει της επικείμενης ανάληψης από την Κύπρο της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη με τον υφυπουργό Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, Νικόλα Ιωαννίδη, στην Κύπρο.

Ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε στις νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελλάδα για την αναμόρφωση του πλαισίου επιστροφών και την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου, ενώ ο κ. Ιωαννίδης παρουσίασε το επιτυχημένο μοντέλο επιστροφών που εφαρμόζει η Κύπρος. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι κοινές προτεραιότητες Ελλάδας και Κύπρου στη διαχείριση του μεταναστευτικού και η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας στο πλαίσιο των MED5.

Στη συνέχεια, ο κ. Πλεύρης συμμετείχε σε διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών, κατά τις οποίες παρουσιάστηκε αναλυτικά το κυπριακό Πρόγραμμα Εθελούσιων Επιστροφών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις επιχειρησιακές πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί, στα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ και στη διαμόρφωση κοινών θέσεων ενόψει των επόμενων βημάτων εφαρμογής του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου επισκέφθηκε επίσης τα Φυλακισμένα Μνήματα, όπου ξεναγήθηκε στον χώρο και απέδωσε φόρο τιμής, καταθέτοντας στεφάνι. Στη συνέχεια, μετέβη στο δημαρχείο Λευκωσίας, όπου έγινε δεκτός από τον αντιδήμαρχο, και ακολούθησε περιήγηση στη Γραμμή Καταπαύσεως του Πυρός. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με μετάβαση του υπουργού στην πρεσβεία της Ελλάδος στη Λευκωσία, όπου είχε συνάντηση με την πρέσβη και υπηρεσιακούς παράγοντες.

Σε δηλώσεις τους, οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη στενή και διαρκώς ενισχυόμενη συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου στο μεταναστευτικό, επισημαίνοντας τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα δύο κράτη-μέλη πρώτης γραμμής, ιδίως ως προς τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και τη διαφύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων. Τόσο ο κ. Πλεύρης όσο και ο κ. Ιωαννίδης τόνισαν τη σημασία ευθυγράμμισης των διεκδικήσεων των δύο χωρών στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και την ανάγκη συνέχισης της στενής συνεργασίας σε τεχνογνωσία, επιχειρησιακό συντονισμό και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Τον υπουργό συνόδευσε ο γενικός γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, Δημήτρης Γλυμής.