Επικήδειος Τσίπρα για Φλαμπουράρη: “Αλέκο, σε ευχαριστώ για όσα μας έδωσες – Ως σύντροφος, ως φίλος, ως παππούς των παιδιών μας”

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία για τον Αλέκο Φλαμπουράρη, με τον Αλέξη Τσίπρα να αποχαιρετά έναν από τους στενότερους συνεργάτες και προσωπικούς του φίλους. Ο πρώην πρωθυπουργός εκφώνησε έναν βαθιά προσωπικό επικήδειο, αναφερόμενος στην κοινή τους πορεία και στη σχέση που τον συνέδεε με τον εκλιπόντα.

«Ήθελε πάντα να πηγαίνουμε σε πολυσύχναστα μέρη, ακόμη και σε κλαμπ με δυνατή μουσική. Του άρεσε ο κόσμος. Αλέκο, σήμερα έχει πολύ κόσμο», είπε συγκινημένος ο Αλέξης Τσίπρας, υπογραμμίζοντας τη θερμή και εξωστρεφή προσωπικότητα του Φλαμπουράρη.

Ο κ. Τσίπρας σημείωσε πως «αι γενεαί πάσαι της Αριστεράς και όχι μόνο» έδωσαν το παρών για να τιμήσουν τον Αλέκο Φλαμπουράρη, τον οποίο ο ίδιος θεωρούσε μέλος της οικογένειάς του.

«Δεν σε αποχαιρετούμε, διότι όλα τα μεγάλα και τα σημαντικά που μας έδωσες θα μας συντροφεύουν πάντα», ανέφερε, πριν ολοκληρώσει τον λόγο του σε έντονα προσωπικό τόνο: «Αλέκο, σε ευχαριστώ για όσα μας έδωσες. Ως σύντροφος, ως φίλος, ως παππούς των παιδιών μας. Δεν σε αποχαιρετώ, αλλά σου υπόσχομαι ότι, όπως εσύ, δεν θα παραδώσουμε ούτε την ψυχή ούτε τα όνειρά μας στη γοητεία της όποιας εξουσίας».