Χειρουργήθηκε ο Γιώργος Μυλωνάκης μετά την εγκεφαλική αιμορραγία που υπέστη – Τα νεότερα για την υγεία του

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό ο Γιώργος Μυλωνάκης ο οποίος υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία.

Ο κ. Μυλωνάκης μετέβη το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν φαινόταν καλά. «Είχε κακή όψη», ανέφεραν χαρακτηριστικά. Ωστόσο συμμετείχε κανονικά στη σύσκεψη το πρωί, τον αποκαλούμενο «πρωινό καφέ» υπό τον πρωθυπουργό.

Κάποια στιγμή κατέρρευσε, λιποθύμησε και έχασε τις αισθήσεις του.

Αμέσως σήμανε συναγερμός. Μεταφέρθηκε αμέσως στον «Ευαγγελισμό», κατά πληροφορίες έχοντας τις αισθήσεις του και υπεβλήθη αμέσως σε εξετάσεις. Η αξονική έδειξε ότι υπήρχε εγκεφαλικό αιμάτωμα το οποίο υπέστη ρήξη και αιμορραγούσε.

Ο κ. Μυλωνάκης άμεσα διασωληνώθηκε και νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με το iefimerida.gr οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ολοκληρώθηκε ο εμβολισμός του ανευρύσματος και πήγε καλά.

Στο πλευρό του βρίσκεται από την πρώτη στιγμή η σύζυγός του, Τίνα Μεσσαροπούλου, η οποία ενημερώθηκε για τη λιποθυμία του συζύγου της ενώ βρισκόταν στον αέρα της εκπομπής «Happy Day» όπου εργάζεται και αποχώρησε αμέσως.

Από την πρώτη στιγμή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» βρέθηκαν ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, και ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, ενώ στο πλευρό του στενού του συνεργάτη (συνεργάζονται από το 2012) βρέθηκε και ο πρωθυπουργό, Κυριάκος Μητσοτάκης, επί 45 λεπτά.