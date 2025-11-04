MENOY

Αγαπηδάκη: “Όχι” στο κλείσιμο των ΕΛΤΑ σημαίνει αύξηση φόρων για να συνεχίζουν να λειτουργούν

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη αναφέρθηκε στην αναδιάρθρωση των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), επισημαίνοντας ότι η μετάβαση σε ένα πιο αποδοτικό μοντέλο λειτουργίας είναι απαραίτητη σε μια εποχή ψηφιακών συναλλαγών και τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως σημειώνει, «αυτό που προβλέπει ο μετασχηματισμός στα ΕΛΤΑ, είναι να φτάνει σε κάθε γωνιά της χώρας ο ταχυδρόμος, να μπορεί να διευκολύνει τους πολίτες στις διαδικτυακές τους συναλλαγές, να φτάνει κατ’ οίκον δηλαδή, μια υπηρεσία που πριν απαιτούσε κατά κανόνα να πηγαίνει ο πολίτης στο ταχυδρομείο-άρα, να πληρώνονται ενοίκια, δαπάνες λειτουργίας και άλλα. Σημειωτέον, δεν απολύονται οι εργαζόμενοι, αλλά μετατίθενται σε άλλες υπηρεσίες».

«Έχουμε δηλαδή από τη μια, υπηρεσία κατ’ οίκον με λιγότερο κόστος και από την άλλη, μια λιγοτερο αποτελεσματική υπηρεσία που παράγει έλλειμμα, το οποίο καλούμαστε να πληρώσουμε με τους φόρους μας. Το έλλειμμα των ΕΛΤΑ (που επιτρέπεται να καλυφθεί) χρηματοδοτείται από φόρους. Από το υστέρημα των πολιτών. Όταν λέμε ότι πρέπει να κλείσει ένας αριθμός καταστημάτων, αυτό σημαίνει ότι, δε ζητάμε να πληρώνει ο πολίτης, λεφτά που πέφτουν σε βαρέλι δίχως πάτο και μάλιστα, χωρίς να εξυπηρετούν αποτελεσματικά τις ανάγκες του», συμπληρώνει η κ. Αγαπηδάκη, για να καταλήξει λέγοντας:

«Τα πράγματα είναι απλά. Όχι στο κλείσιμο αυτών των καταστημάτων, σημαίνει αύξηση φόρων για να συνεχίσουν να λειτουργούν. Αν αυτή είναι η πρόταση όσων αντιπολιτεύονται με λεφτόδεντρα, να την πουν ξεκάθαρα να το ξέρουμε. Πολύ παλιό διακύβευμα για την κρίση εμπιστοσύνης του 2025».

Ειρήνη Αγαπηδάκη

