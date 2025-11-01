Θεσσαλονίκη: Πέντε φορτηγά γεμάτα από μπάζα μετά από επιχείρηση καθαρισμού σε δρόμους και πεζοδρόμια – Δείτε εικόνες

Πέντε φορτηγά γεμάτα κυρίως από στρώματα, πόρτες, τηλεοράσεις και παλιά έπιπλα που ήταν πεταμένα, μετά από ανακαινίσεις, σε δρόμους και σε πεζοδρόμια της Θεσσαλονίκης, συγκεντρώθηκαν σε χρόνο ρεκόρ από τους εργαζόμενους της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης και τα μέλη της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «The Cleaningans».

Αυτή η διαφορετική επιχείρηση απομάκρυνσης ογκωδών σκουπιδιών από σημεία που ρύπαιναν και εμπόδιζαν την κυκλοφορία των πολιτών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο «Μπάζα στο Μηδέν», θέλοντας να σταλεί στους πολίτες το μήνυμα πως η καθαριότητα της πόλης «μας αφορά όλους».

Η ομάδα του Δήμου και των εθελοντών βρέθηκε σήμερα σε γειτονιές της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Τα σημεία όπου υπήρχαν στοίβες από ογκώδη αντικείμενα ήδη ήταν καταγεγραμμένα από την υπηρεσία και οι συμμετέχοντες μάζεψαν όσα περισσότερα μπορούσαν και γέμισαν πέντε φορτηγά. Είναι χαρακτηριστικό πως τα οχήματα γέμισαν μέσα σε διάστημα 90 λεπτών.

Η ιδέα για τη «σύμπραξη» των δυνάμεων των υπαλλήλων με τους εθελοντές ήταν του αντιδημάρχου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης, Γιώργου Δημαρέλου, ο οποίος ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων: «Θέλαμε να στείλουμε το μήνυμα πως απαιτείται συνεργασία πολιτών και δημοτικής Αρχής για να κρατιέται η πόλη καθαρή».

Από την πλευρά του, ο νεαρός Παναγιώτης Μοσχίδης, εμπνευστής της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «The Cleaningans», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως στη δράση συμμετείχαν άτομα κάτω των 23 ετών, που άφησαν τις δουλειές τους το πρωινό του Σαββάτου και αποφάσισαν μαζέψουν να ογκώδη αντικείμενα. «Τα πέντε φορτηγά γέμισαν κυρίως με στρώματα. Ωστόσο, στη διαδρομή βλέπαμε και άλλα πεταμένα αντικείμενα, πέρα από τα σημεία που είχαμε καταγεγραμμένα, και σταματούσαμε για να τα συλλέξουμε. Πρέπει όλοι να σεβόμαστε τον δημόσιο χώρο και τη γειτονιά που ζούμε. Με τη δική μας συμμετοχή θέλαμε να ευαισθητοποιήσουμε όσους περισσότερους μπορούμε. Να σταματήσουμε να πληγώνουμε την πόλη μας με πεταμένα παλιά αντικείμενα», τόνισε ο κ. Μοσχίδης.

Η δράση «Μπάζα στο Μηδέν» θα επαναληφθεί και αύριο, Κυριακή 2 Νοεμβρίου, σε δρόμους του κέντρου και δυτικά της πόλης.