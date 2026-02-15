MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Θεσσαλονίκη: Αναβάλλεται λόγω καιρού η εθελοντική δράση αναδάσωσης στο Καλοχώρι

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αναβάλλεται λόγω των καιρικών συνθηκών η εθελοντική δράση αναδάσωσης στο Καλοχώρι που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διευθύνσεως Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας, η δράση μεταφέρεται για την Κυριακή 1 Μαρτίου.

Σημειώνεται ότι η εθελοντική δράση διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον δήμο Δέλτα και τον ΟΦΥΠΕΚΑ, με τη στήριξη του Μελισσοκομικού Συλλόγου Ν. Θεσσαλονίκης, της εθελοντικής ομάδας «Εχεδώρου Φύσις» και φυσικά τους «Έλληνες Διασώστες».

Θεσσαλονίκη Καλοχώρι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Η Κύπρος θα συμμετέχει στο Συμβούλιο για την Ειρήνη ως παρατηρητής

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Αντώνης Λουδάρος: Το μεγαλύτερο μπούλινγκ ήταν από τον ίδιο μου τον εαυτό προς εμένα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Τσικνοπέμπτη με κατάσχεση “μαμούθ”: Στα δίχτυα της Περιφέρειας Αττικής 4,8 τόνοι ληγμένου κρέατος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 11 ώρες πριν

Solo traveling, η νέα τάση στον τουρισμό: Επειδή το καλύτερο δώρο για του Αγίου Βαλεντίνου είναι ένα εισιτήριο… για τον εαυτό μας

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Ζελένσκι: Ούτε ένας σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία δεν έχει γλυτώσει από τα ρωσικά χτυπήματα

ΠΑΙΔΕΙΑ 18 ώρες πριν

ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ για επεισόδια: Πρυτανεία και κυβέρνηση βρήκαν ευκαιρία να επαναφέρουν το ιδεολόγημα της “ανομίας”