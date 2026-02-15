Θεσσαλονίκη: Αναβάλλεται λόγω καιρού η εθελοντική δράση αναδάσωσης στο Καλοχώρι

Αναβάλλεται λόγω των καιρικών συνθηκών η εθελοντική δράση αναδάσωσης στο Καλοχώρι που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διευθύνσεως Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας, η δράση μεταφέρεται για την Κυριακή 1 Μαρτίου.

Σημειώνεται ότι η εθελοντική δράση διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον δήμο Δέλτα και τον ΟΦΥΠΕΚΑ, με τη στήριξη του Μελισσοκομικού Συλλόγου Ν. Θεσσαλονίκης, της εθελοντικής ομάδας «Εχεδώρου Φύσις» και φυσικά τους «Έλληνες Διασώστες».