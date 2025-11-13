MENOY

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: “Ο στυλίστας μου είναι ο καλύτερος” – Η κομψή εμφάνιση στο ΣΕΦ και οι νέες δηλώσεις της

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

H Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα, έκανε ένα διάλειμμα από τις αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις της στη χώρα μας και το βράδυ της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου βρέθηκε στις εξέδρες του ΣΕΦ, για να παρακολουθήσει τον αγώνα μπάσκετ του Ολυμπιακού με την Ζαλγκίρις Κάουνας.

Στη συνέχεια, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ παραχώρησε νέες δηλώσεις μπροστά στις κάμερες, μέσα από τις οποίες φάνηκε πως έχει ενθουσιαστεί από τα όσα συνάντησε στην Ελλάδα. «Απόλαυσα πολύ τον αγώνα, υπέροχος αγώνας, πολύ συναρπαστικός. Έχω ραντεβού με τον Αρχιεπίσκοπο και ανυπομονώ, είναι πολύ σημαντικό για εμένα πνευματικά και ανυπομονώ να τον συναντήσω από κοντά», είπε αρχικά.

«Απολαμβάνω την παραμονή μου στην Ελλάδα. Είναι μία φανταστική χώρα με υπέροχους ανθρώπους και τέλεια ενέργεια για τις ΗΠΑ και ανυπομονώ να υπηρετήσω εδώ κάνοντας υπέροχα πράγματα και για τις δύο χώρες», δήλωσε στη συνέχεια η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Για την κομψή εμφάνισή της, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ είπε: «Θέλω απλά να εκπροσωπώ καλά της ΗΠΑ και την χώρα στην οποία υπηρετώ. Ο Fancy ο στυλίστας μου είναι ο καλύτερος».

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

