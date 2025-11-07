MENOY

ΠΑΙΔΕΙΑ

Γιορτάζοντας την Παγκόσμια Ημέρα Ιατρικής Φυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ιατρικής Φυσικής, το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας και το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου διοργανώνουν Ημερίδα αφιερωμένη στην Ιατρική Φυσική, σήμερα, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025 κατά τις ώρες 14.00 έως 16.15, στο Αμφιθέατρο Α΄ του Τμήματος Ιατρικής.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η Ημερίδα αναδεικνύει τον ρόλο του ακτινοφυσικού στην κλινική πράξη, με παραδείγματα από τα Πανεπιστημιακά Γενικά Νοσοκομεία Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» και «Παπαγεωργίου», το Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, καθώς και από διεθνείς εμπειρίες στο CERN και το CNAO, καλύπτοντας εφαρμογές στην ακτινοθεραπεία, τη λειτουργική νευροαπεικόνιση, καθώς και τις τεχνολογίες laser και υπερήχων.

Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία για φοιτητές/τριες, ερευνητές/τριες και επαγγελματίες να γνωρίσουν από κοντά την επιστήμη, η οποία διαμορφώνει το μέλλον της υγείας και της τεχνολογίας.

Η είσοδος στην ημερίδα είναι ελεύθερη.

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και το πρόγραμμα της Ημερίδας διατίθενται από τον σύνδεσμο: https://medphys.med.auth.gr/ 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

