Έτοιμα την επόμενη σχολική χρονιά τα 17 σχολεία που κατασκευάζονται μέσω ΣΔΙΤ στην Κ. Μακεδονία

Τα εργοτάξια στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Ειδικό Νηπιαγωγείο Καλαμαριάς, το ΓΕΛ Ευκαρπίας και το 4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκων, τρία από τα συνολικά 17 σχολεία που κατασκευάζονται στην Κεντρική Μακεδονία (τα 16 σε δήμους της Θεσσαλονίκης και 1 στον Δήμο Κατερίνης) μέσω Σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) επισκέφθηκαν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος και ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, Δημήτρης Αναγνώπουλος.

«Τα σχολεία αυτά αναβαθμίζουν το σχολικό περιβάλλον, τη σχολική εμπειρία για όλους τους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Τα περισσότερα από αυτά θα είναι έτοιμα για την επόμενη σχολική χρονιά, μερικά θα είναι κάποιους μήνες αργότερα. Όμως είναι καινούργια σχολεία, τα οποία πιστεύουμε ότι θα εξυπηρετήσουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τις σύγχρονες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, και νομίζω ότι είναι μία πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Δήμας.

Ο υπουργός τόνισε ότι σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Ανακαίνισης Σχολικών Κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου» όπου «ήδη ανακαινίστηκαν 430 σχολεία από την πρώτη φάση, έχουμε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και για τη δεύτερη και την τρίτη και την τέταρτη φάση του […] οι Κτιριακές Υποδομές είτε κατασκευάζουν, είτε ανακαινίζουν εκ βάθρων δεκάδες σχολεία σε όλη την επικράτεια», άρα, «πράγματι είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανοικοδόμησης και ανακαίνισης σχολικών υποδομών που έχει γίνει στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια».

«Μετά από μεγάλη καθυστέρηση πολλών ετών, σχολεία των οποίων η κατασκευή εκκρεμούσε, γίνονται πραγματικότητα χάρη στις κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι ένα πρότυπο πρόγραμμα κατασκευής σχολείων, το οποίο γίνεται με τη μέθοδο της Σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα, που σημαίνει ότι όχι μόνο απλώς κατασκευάζονται σχολεία, αλλά για πάρα πολλά χρόνια μετά, η λειτουργία τους είναι όχι απλώς διασφαλισμένη, αλλά η ποιότητα της λειτουργίας τους είναι θα πάρα πολύ υψηλή», δήλωσε ο κ. Ταχιάος, επισημαίνοντας ότι «αυτό το πρόγραμμα, το οποίο αυτή τη στιγμή τρέχει κυρίως στη Θεσσαλονίκη, είναι κάτι που αποδεικνύει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον, το οποίο η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δίνει προς την πόλη και την περιοχή».

«Η μεθοδολογία αυτή που έχει επιλεγεί για τα 17 σχολεία -μια εκκρεμότητα περίπου 20 χρόνων- είναι απολύτως εξυπηρετική για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, γιατί η κατασκευάστρια εταιρεία για τα επόμενα 25 χρόνια θα έχει την ευθύνη συντηρήσεων, επισκευών, φύλαξης και καθαριότητας. Αυτό είναι μια μεγάλη ανάσα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, για να συντηρούνται τα σχολεία και να λειτουργούν με άριστη κατάσταση», δήλωσε ο δήμαρχος Νεάπολης- Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης.

Η δυναμικότητα και οι υποδομές των 17 νέων σχολείων

Το έργο «Σχεδιασμός, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Συντήρηση και Λειτουργία Δεκαεπτά Σχολικών Μονάδων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω ΣΔΙΤ» έχει προϋπολογισμό 159.216.000 ευρώ. Ο ανάδοχος του έργου (ΜC- ο επενδυτικός βραχίονας της METLEN Energy & Metals στον τομέα των έργων ΣΔΙΤ & Παραχωρήσεων) αναλαμβάνει για 25 χρόνια την υποχρέωση συντήρησης και φύλαξης αυτών, ώστε να διατηρούνται πάντοτε σε άριστη λειτουργική κατάσταση. Πρόκειται για σύγχρονα, βιοκλιματικά σχολεία, τα οποία θα στεγάζουν συνολικά 5.000 μαθητές σε 9 δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι Σχολικές Μονάδες ακολουθούν τις αρχές Βιοκλιματικού – Ενεργειακού Σχεδιασμού και θα διαθέτουν φωτοβολταϊκά συστήματα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, σύστημα θέρμανσης με φυσικό αέριο και σε ορισμένες περιπτώσεις αντλίες θερμότητας υψηλής απόδοσης και σύστημα κλιματισμού – αερισμού, καθώς και κεντρικό σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων BMS και ηλεκτροακουστικό σύστημα για τη μετάδοση αναγγελιών, μηνυμάτων και ανακοινώσεων εκτάκτου ανάγκης σε όλους τους χώρους.

Ιδιαίτερα σημασία έχει δοθεί στις προδιαγραφές για ΑμεΑ, σε ό,τι αφορά την απρόσκοπτη και ασφαλή είσοδο και κίνηση τους σε όλους τους χώρους, παρέχοντας κατάλληλη σήμανση (πληροφοριακές πινακίδες, προσδιορίσιμες διαδρομές μέσω της αφής των υλικών και του φωτισμού).

Σε όλες τις Σχολικές Μονάδες θα υπάρχουν Αίθουσες Πολλαπλών Χρήσεων, για τις οποίες έχει γίνει ειδική μελέτη για την ηχητική. Θα διαθέτουν υπερσύγχρονο σύστημα προβολής με κονσόλες ήχου, μικροφωνικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα προβολής, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες, τόσο από την εκπαιδευτική κοινότητα όσο και από την τοπική κοινωνία. Τα εργαστήρια θα είναι πλήρως εξοπλισμένα με όλες τις απαιτούμενες υποδομές και εξοπλισμό, που θα καλύπτουν τις εξειδικευμένες ανάγκες της εκάστοτε Σχολικής Μονάδας. Οι Σχολικές Μονάδες θα είναι πλήρως εξοπλισμένες με νέα θρανία, γραφεία, έδρες, βιβλιοθήκες, καθίσματα, διαδραστικούς πίνακες κ.λπ

Οι 17 υπό ανέγερση σχολικές μονάδες, συνολικού μικτού εμβαδού, 50602 τ.μ. είναι οι εξής:

-7ο Νηπιαγωγείο Πεύκων στο Δήμο Νεάπολης Συκεών (540 τ.μ, διθέσιο)

-4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκων στο Δήμο Νεάπολης Συκεών (3009 τμ, 12θέσιο)

-1ο ΕΠΑΛ Συκεών στο Δήμο Νεάπολης Συκεών (7808, 650 μαθητές)

-ΓΕΛ Ευκαρπίας στο Δήμο Παύλου Μελά (2784, 12θέσιο)

-4ο Δημοτικό Σχολείο Ευκαρπίας στο Δήμο Παύλου Μελά (1602 τ.μ, 9θέσιο)

-3ο ΓΕΛ Πολίχνης στο Δήμο Παύλου Μελά (2784 τ.μ, 12 θέσιο)

-1ο Λύκειο Πολίχνης στο Δήμο Παύλου Μελά (2501 τ.μ., 12θέσιο)

-2ο Γυμνάσιο Λαγκαδά στο Δήμο Λαγκαδά (2661, 12θέσιο)

-3ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου στο Δήμο Ωραιοκάστρου (2849 τ.μ., 12θέσιο)

-6ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου στο Δήμο Ωραιοκάστρου (2090 τ.μ., 9θέσιο)

-1ο ΓΕΛ Μίκρας στο Δήμο Θέρμης (2784 τ.μ., 12θέσιο)

-5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης (3009 τ.μ., 12θέσιο)

-Ειδικό Δημοτικό Σχολείο & Ειδικό Νηπιαγωγείο Καλαμαριάς στο Δήμο Καλαμαριάς 1921 τ.μ., 140 μαθητές)

-3ο Γυμνάσιο Πυλαίας στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη (2866 τ.μ., 12θέσιο)

-3ο Λύκειο Πυλαίας Χορτιάτη ο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη (2932 τ.μ. , 12θέσιο)

-3ο Δημοτικό Σχολείο Πανοράματος στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη (2226, 12θέσιο)

-Μουσικό Γυμνάσιο Λύκειο Κατερίνης στο Δήμο Κατερίνης (6236, 380 μαθητές)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ