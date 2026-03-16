Δωρεάν πρόγραμμα 150 ωρών για επαγγελματίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, στελέχη και εργαζόμενοι δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), όπως επίσης ιδιώτες προσωπικοί ιατροί, ειδικευόμενοι, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί έχουν, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα έως και τις 21 Μαρτίου 2026 να υποβάλουν αίτηση για το δωρεάν πρόγραμμα εκπαίδευσης με τίτλο «Προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων στον χώρο της υγείας», το οποίο πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU και προσφέρει 150 ώρες 100% ασύγχρονης εκπαίδευσης σε 1.080 εργαζόμενους σε μονάδες ΠΦΥ και υποστηρικτικές δομές ΠΦΥ.

Η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων στον χώρο της υγείας» οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικού επιμόρφωσης 150 ωρών από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Πιο συγκεκριμένα, για τους επαγγελματίες της ΠΦΥ προβλέπεται -δωρεάν συμμετοχή, -150 ώρες εκπαίδευσης, -100% εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, -μελέτη στον χρόνο που εξυπηρετεί τον κάθε συμμετέχοντα, -πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, -υποστήριξη από ακαδημαϊκή ομάδα και εξειδικευμένους συνεργάτες.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο του έργου «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΠΑ.ΜΑΚ. – Εκπαίδευση Επαγγελματιών της ΠΦΥ», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5214564 και δίνει τη δυνατότητα σε ιατρούς να ενισχύσουν τις δεξιότητες τους και να αποκτήσουν πιστοποιημένη επιμόρφωση, με ευέλικτο τρόπο παρακολούθησης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 21 Μαρτίου 2026, ώρα 23:59, μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Υπουργείου Υγείας.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα, τα κριτήρια συμμετοχής και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων περιλαμβάνονται στη δημοσιευμένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ενώ περισσότερα στοιχεία παρουσιάζονται και στο επισυναπτόμενο ενημερωτικό δελτίο και στο σύντομο ενημερωτικό βίντεο (δύο λεπτών).

Η ομάδα του προγράμματος, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την καθηγήτρια Κατερίνα Κ. Σαρρή, είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων για οποιαδήποτε διευκρίνιση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: support.healthsector@uom.edu.gr