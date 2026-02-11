Χαλάνδρι: Απομακρύνεται από τη θέση της η διευθύντρια του 3ου ΕΠΑΛ μετά τις αποκαλύψεις για την “κοινωνική εργασία”

Απομακρύνεται από τη θέση της η διευθύντρια του 3ου ΕΠΑΛ στο Χαλάνδρι, σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, μετά τις καταγγελίες μαθητών και γονέων ότι έβαζε τα παιδιά να κάνουν εργασίες για να σβήνουν απουσίες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η διευθύντρια έδωσε εξηγήσεις για το περιστατικό με το σβήσιμο των απουσιών, που όμως δεν ήταν πειστικές, κι έτσι δόθηκε εντολή στον Διευθυντή Εκπαίδευσης να απομακρυνθεί από τη θέση της. Η διευθύντρια αναμένεται να μετακινηθεί σε διοικητική θέση.

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται ΕΔΕ και για το περιστατικό με τον τραυματισμό ενός 17χρονου μαθητή με κόφτη, τον περασμένο Δεκέμβριο. Σύμφωνα με όσα καταγράφηκαν σε βίντεο-ντοκουμέντο, καθηγητής τραυμάτισε με κόφτη τον 17χρονο, την ώρα που προσπαθούσε, μαζί με τη διευθύντρια του σχολείου, να λήξει την κατάληψη στο Επαγγελματικό Λύκειο.

Γονείς καταγγέλλουν ότι η διευθύντρια βάζει στους μαθητές «κοινωνική εργασία» για να σβήνουν απουσίες

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν χθες, το 3ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου τελεί υπό κατάληψη, με τους μαθητές να καταγγέλλουν ότι τις μεθόδους που χρησιμοποιεί η διευθύντρια του σχολείου.

«Στις 12 Ιανουαρίου σε συνάντηση οι γονείς της Α Λυκείου ενημερωθήκαμε για κοινωνική εργασία για να σβηστούν μαζικές αποβολές, για τις οποίες εμείς δεν είμαστε ενήμεροι» είπε μία μητέρα μαθητή, μιλώντας στο Mega.

«Έχουν κοπεί κάθε είδους εκδρομές»

«Έβαλε τα παιδιά να σκάψουν αυλάκι σε προαύλιο χώρο για να φεύγουν τα νερά της βροχής, δίνοντας τους τσάπες και τσουγκράνες, χωρίς επίβλεψη και χωρίς να ζητήσουν άδεια από τους γονείς για αυτές τις πράξεις. Αν κάποιο παιδί τραυματιζόταν τότε ποιος θα είχε την ευθύνη;».

Κατά τις καταγγελίες «έχουν κοπεί κάθε είδους εκδρομές, το μόνο που έχει κάνει είναι δύο περιπάτους για να τους χρυσώσει το χάπι. Πάνε τα παιδιά να ζητήσουν να σβήσουν τις απουσίες και λέει δεν θα το κάνει, θα το δει στο τέλος της χρονιάς».