Περαιτέρω μείωση των κόκκινων δανείων για τις ελληνικές τράπεζες στο τέλος Ιουνίου σύμφωνα με την ΕΚΤ

Περαιτέρω πρόοδο εμφάνισαν οι ελληνικές τράπεζες στην προσπάθεια τους για τη μείωση των “κόκκινων δανείων” το πρώτο εξάμηνο του 2025. Ωστόσο σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) το ποσοστό των κόκκινων δανείων στην Ελλάδα παραμένει υψηλότερο σε σύγκριση με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Ταυτόχρονα οι ελληνικές τράπεζες φαίνεται να διαθέτουν αρκετά ισχυρή κεφαλαιακή βάση στην Ευρωζώνη, ενώ «υστερούν» σημαντικά από τον ανταγωνισμό στις χορηγήσεις δανείων.

Πιο αναλυτικά, τα ποσοστό των κόκκινων δανείων στο τέλος Ιουνίου (β΄τριμήνο 2025) υποχώρησε στο 2,73% από 2,90% που ήταν στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Ωστόσο ο μέσος όρος των τραπεζών που βρίσκονται υπό την εποπτεία της ΕΚΤ (SSM) στο ίδιο διάστημα διαμορφώθηκε στο 1,90%.

Όσον αφορά στα υπόλοιπα βασικά μεγέθη των πιστωτικών ιδρυμάτων, οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζονται πιο αποδοτικές από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο με κριτήριο την απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων. Ο συγκεκριμένος δείκτης (return on equity) των ελληνικών τραπεζών στο τέλος του δευτέρου τριμήνου του 2025 διαμορφώθηκε στο 13,2% ενώ στο σύνολο τους οι ευρωπαϊκές τράπεζες εμφανίζονται με δείκτη αποδοτικότητας 10,11%.

Ταυτοχρόνως, οι ελληνικές συστημικές τράπεζες (Εθνική, Πειραιώς, Eurobank και Alpha Bank) οι οποίες βρίσκονται στο «ραντάρ του SSM του εποπτικού βραχίονα της ΕΚΤ – εμφανίζονται από τις πλέον επαρκώς κεφαλαιοποιημένες στην Ευρωζώνη καθώς ο σχετικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (CET1) αυξήθηκε στο 16,09% από 15,88% που ήταν στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2025. Αντιστοίχως, στις ευρωπαϊκές τράπεζες ο σχετικός δείκτης διαμορφώθηκε στο 16,12% από 16%.

Τέλος, αναλογικά με τις καταθέσεις που διαθέτουν οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζονται να έχουν χορηγήσει πολύ λιγότερα δάνεια σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές. Συγκεκριμένα ο δείκτης των δανείων ως προς τις καταθέσεις των ελληνικών τραπεζών βρίσκεται μόλις στο 62,37 %. έναντι 102,16% που είναι στο σύνολο της Ευρωζώνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ