Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τελευταία ευκαιρία σήμερα – Λήγει η προθεσμία για χωριστές δηλώσεις συζύγων

Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για όσους φορολογούμενους έρχονται σε «φορολογικό διαζύγιο» για την υποβολή ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης για το 2026.

Η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για τις χωριστές φορολογικές δηλώσεις έχει ανοίξει από τις 12 Ιανουαρίου 2026 και θα είναι διαθέσιμη έως Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026. Η δήλωση δύναται να υποβάλλεται χωριστά, εφόσον ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων το επιλέξει και η επιλογή αυτή είναι δεσμευτική και για τον έτερο σύζυγο.

Όσοι φορολογούμενοι επέλεξαν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος να υποβάλλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις, αν αυτή η επιθυμία τους εξακολουθεί να ισχύει και υφίσταται η έγγαμη σχέση, δεν απαιτείται να εισέλθουν στη σχετική εφαρμογή, εκτός αν επιθυμούν να ανακαλέσουν αυτή την επιλογή τους. Σε περίπτωση ανάκλησης, και εφόσον υπάρχει εκ νέου επιθυμία για υποβολή χωριστής δήλωσης, πρέπει να γνωστοποιηθεί ξανά από τουλάχιστον έναν εκ των συζύγων.

Πριν την οριστική απόφαση για «φορολογικό διαζύγιο», οι σύζυγοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι: