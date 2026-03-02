Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τελευταία ευκαιρία σήμερα – Λήγει η προθεσμία για χωριστές δηλώσεις συζύγων
Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για όσους φορολογούμενους έρχονται σε «φορολογικό διαζύγιο» για την υποβολή ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης για το 2026.
Η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για τις χωριστές φορολογικές δηλώσεις έχει ανοίξει από τις 12 Ιανουαρίου 2026 και θα είναι διαθέσιμη έως Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026. Η δήλωση δύναται να υποβάλλεται χωριστά, εφόσον ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων το επιλέξει και η επιλογή αυτή είναι δεσμευτική και για τον έτερο σύζυγο.
Όσοι φορολογούμενοι επέλεξαν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος να υποβάλλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις, αν αυτή η επιθυμία τους εξακολουθεί να ισχύει και υφίσταται η έγγαμη σχέση, δεν απαιτείται να εισέλθουν στη σχετική εφαρμογή, εκτός αν επιθυμούν να ανακαλέσουν αυτή την επιλογή τους. Σε περίπτωση ανάκλησης, και εφόσον υπάρχει εκ νέου επιθυμία για υποβολή χωριστής δήλωσης, πρέπει να γνωστοποιηθεί ξανά από τουλάχιστον έναν εκ των συζύγων.
Πριν την οριστική απόφαση για «φορολογικό διαζύγιο», οι σύζυγοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι:
- Στις χωριστές δηλώσεις δεν υφίσταται η έννοια του οικογενειακού εισοδήματος για την κάλυψη τεκμηρίων διαβίωσης (κατοικίες, αυτοκίνητα κ.λπ.) και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, καθώς αυτά επιβαρύνουν αποκλειστικά τον κάθε σύζυγο. Για την ανάλωση κεφαλαίου δεν είναι δυνατή η επίκληση εισοδημάτων του άλλου συζύγου.
- Δεν προβλέπεται μεταφορά αποδείξεων μεταξύ των συζύγων. Επομένως, όποιος δεν καλύπτει το απαιτούμενο όριο αποδείξεων, θα επιβαρυνθεί με πρόσθετο φόρο 22% επί της διαφοράς από το όριο του 30%.
- Η καταβολή κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων δεν επηρεάζεται από την επιλογή χωριστής δήλωσης.
- Κάθε σύζυγος δηλώνει το ποσοστό ιδιοκτησίας του στην ιδιόκτητη κατοικία, το ποσοστό συμμετοχής του ως μισθωτής σε ενοικιαζόμενη κατοικία ή το αντίστοιχο ποσοστό δωρεάν παραχώρησης.
- Τα τέκνα από κοινό γάμο, καθώς και τα αναγνωρισμένα τέκνα, δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη και από τους δύο συζύγους.
- Το εισόδημα ανήλικου τέκνου που δεν φορολογείται στο όνομά του, προστίθεται στο εισόδημα του γονέα με το υψηλότερο εισόδημα και δηλώνεται αποκλειστικά από αυτόν.
- Όπως και στην κοινή δήλωση, έτσι και στη χωριστή, η ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών του ενός συζύγου δεν εμποδίζει την έκδοση φορολογικής ενημερότητας για τον άλλον.
- Δεν απαιτείται η υποβολή χωριστών δηλώσεων για συζύγους που έχουν διαφορετική φορολογική κατοικία.