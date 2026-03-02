Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης: 8 στις 10 επιχειρήσεις είχαν μείωση τζίρου σε σχέση με πέρυσι στις χειμερινές εκπτώσεις

Τουλάχιστον 8 στις 10 επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης είχαν μειωμένο τζίρο κατά την περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο την περσινή χρονιά. Αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήγαγε ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης για την αγοραστική κίνηση στη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων 2026.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΕΣΘ, “μεταξύ των επιχειρήσεων που κατέγραψαν μείωση τζίρου, σχεδόν οι μισές (55%) ανέφεραν πτώση μεταξύ 11% έως 20%, ενώ σημαντικό ποσοστό (20%) δήλωσε μείωση από 21% έως 30%. Μικρότερη μείωση έως 10% κατέγραψε το 10%, το ίδιο ποσοστό κατέγραψε μείωση μεγαλύτερη του 41%, ενώ υπήρξαν και κάποιες επιχειρήσεις (5%) που δεν γνωρίζουν το ποσοστό”.

Αγοράζουν λιγότερα και φθηνότερα

Σύμφωνα με τον ΕΣΘ, η έρευνα έδειξε ότι οι έμποροι παρατήρησαν, σε ποσοστό 39,2%, ότι οι καταναλωτές αγοράζουν λιγότερα τεμάχια, ποσοστό 34,8% εμπόρων ότι επιλέγουν φθηνότερα, 13% ότι δεν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή στην συμπεριφορά τους, 8,7% ότι συγκρίνουν περισσότερο τις τιμές ενώ ένα ποσοστό 4,3% ότι περιμένουν μελλοντικές προσφορές.

Η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Ολοκληρώθηκε η έρευνα που διεξήγαγε ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης για την αγοραστική κίνηση στη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων 2026.

Αποτελέσματα Έρευνας

Τα ποσοστά των χειμερινών εκπτώσεων κυμάνθηκαν από 41% και πάνω σε ποσοστό 34,8%, από 21% έως 30% σε 30,4%, 31% έως 40% σε 21,8%, ενώ υπήρχε και ένα ποσοστό (13%) που έκανε μέχρι 20%.

Το 82,6% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι ο τζίρος, κατά τις χειμερινές εκπτώσεις, είχε μείωση σε σύγκριση με πέρσι. Ένα μικρό ποσοστό (8,7%) κατέγραψε αύξηση, ενώ αντίστοιχο ποσοστό (8,7%) ανέφερε ότι παρέμεινε στα ίδια επίπεδα.

Μεταξύ των επιχειρήσεων που κατέγραψαν αύξηση τζίρου, ποσοστό 50% απάντησε ότι δεν το έχει υπολογίσει ακόμα, αύξηση μεταξύ 1% έως 10% απάντησε το 33,3% ενώ αύξηση της τάξης 11% έως 20% ποσοστό 16,7%.

Μεταξύ των επιχειρήσεων που κατέγραψαν μείωση τζίρου, σχεδόν οι μισές (55%) ανέφεραν πτώση μεταξύ 11% έως 20%, ενώ σημαντικό ποσοστό (20%) δήλωσε μείωση από 21% έως 30%. Μικρότερη μείωση έως 10% κατέγραψε το 10%, το ίδιο ποσοστό κατέγραψε μείωση μεγαλύτερη του 41%, ενώ υπήρξαν και κάποιες επιχειρήσεις (5%) που δεν γνωρίζουν το ποσοστό.

Το διάστημα που παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη αγοραστική κίνηση ήταν μοιρασμένο μεταξύ 12/1/2026 έως 31/1/2026 & 2/2/2026 έως 14/2/2026 με το ίδιο ποσοστό του 30,4%. Το ίδιο ποσοστό πήραν και όσοι απάντησαν πως δεν υπήρχε διαφορά, ενώ ακολουθεί το διάστημα 16/2/2026 έως το τέλος των εκπτώσεων (8,8%).

Οι επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εκπτώσεις σε όλα τα είδη των εμπορευμάτων τους κατά ποσοστό 60,9%, κάποιες μόνο σε συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων με ποσοστό 26,1%, ενώ υπήρξαν και επιχειρήσεις που έκαναν στο μεγαλύτερο μέρος των νέων παραλαβών της σεζόν με ποσοστό 13%.

Τα βασικά/αναγκαία προϊόντα ήταν αυτά που πουλήθηκαν περισσότερο κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων με ποσοστό 47,8%,ακολούθησαν αυτά που ήταν σε προσφορά το προηγούμενο διάστημα σε 21,7%, τα εποχιακά 17,4%, ταακριβότεραείδη σε 4,3%, ενώ υπήρξε και ένα ποσοστό 8,8% που δεν γνωρίζει/δεν απάντησε την ερώτηση.

Η έρευνα έδειξε ότι οι έμποροι παρατήρησαν, σε ποσοστό 39,2%, ότι οι καταναλωτές αγοράζουν λιγότερα τεμάχια, ποσοστό 34,8% εμπόρων ότι επιλέγουν φθηνότερα, 13% ότι δεν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή στην συμπεριφορά τους, 8,7% ότι συγκρίνουν περισσότερο τις τιμές ενώ ένα ποσοστό 4,3% ότι περιμένουν μελλοντικές προσφορές.

Βάσει της έρευνας, η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι έμποροι αυτή την περίοδο είναι η μειωμένη καταναλωτική δαπάνη (52,4%), ακολουθούν η αύξηση του λειτουργικού κόστους (ενέργεια, ενοίκια, προμηθευτές), οι φορολογικές/ασφαλιστικές υποχρεώσεις καθώς και ο ανταγωνισμός από τα ηλεκτρονικά καταστήματα, σε ποσοστό 13% το καθένα από αυτά. Τέλος, ο ανταγωνισμός από τις πολυεθνικές και η έλλειψη πρόσβασης σε χρηματοδότηση σε ποσοστό επίσης 4,3% η καθεμιά.

Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις (47,8%) εμφανίζονται απαισιόδοξες σχετικά με την πορεία της αγοράς το επόμενο τρίμηνο.Το 39,1% διατηρεί ουδέτερη στάση και το 8,8% εκφράζει αισιοδοξία. Τέλος, ένα ποσοστό 4,3% δηλώνει ότι δεν είναι σε θέση να κάνει κάποια εκτίμηση.