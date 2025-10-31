Διευθύνων σύμβουλος ΕΛΤΑ: Τα καταστήματα που κλείνουν έχουν 1-2 άτομα προσωπικό
«Το τακτικό προσωπικό των ΕΛΤΑ, που δουλεύει στα καταστήματα, θα επανατοποθετηθεί σε άλλες λειτουργίες, κατά κύριο λόγο στη διανομή, δηλαδή στην κατ’ οίκον εξυπηρέτηση», ανέφερε σήμερα στον ΣΚΑΪ 100,3, ο Γρηγόρης Σκλήκας διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, μετά την απόφαση για την αναστολή λειτουργίας 204ων καταστημάτων στη χώρα.
Ο κ. Σκλήκας πρόσθεσε ότι «κανένα νησί δεν θα μείνει χωρίς κατάστημα ΕΛΤΑ», ενώ διευκρίνισε ότι η διανομή τον συντάξεων θα γίνεται όπως ακριβώς γινόταν μέχρι τώρα.
Ανέφερε ότι «από τα 1.000 συνολικά καταστήματα στη χώρα κλείνουν 204, στο πλαίσιο του μετασχηματισμού που γίνεται τα τελευταία 2 με 2,5 χρόνια».
«Η αλήθεια είναι ότι τα Ελληνικά Ταχυδρομεία βρίσκονται σε αδράνεια τα τελευταία 30 χρόνια, ενώ σε όλη τους την ιστορία είχαν μία ελλειμματική λειτουργία», πρόσθεσε ο κ. Σκλήκας, επισημαίνοντας ότι τα καταστήματα που κλείνουν «είναι μονοπρόσωπα, με δύο το πολύ άτομα και τζίρο 5.000 ή 10.000 ευρώ, ενώ το κόστος λειτουργίας τους ανέρχεται στα 50.000 ευρώ».
«Αυτό που βγαίνει από την εξίσωση είναι: η ελλειμματική λειτουργία και η εξαιρετικά μικρή δραστηριότητα, όσον αφορά την προσέλευση ιδιωτών σε κάποια καταστήματα», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, υπογραμμίζοντας ότι παραμένει η δυνατότητα του Πρακτορείου αλλά και των συνεργατών κούριερ που μπορούν να εξυπηρετήσουν.