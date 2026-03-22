Ζήνα Κουτσελίνη κατά Γιώργου Λιάγκα: Δηλαδή, ειλικρινά, ο ΑΝΤ1 τον πληρώνει για να ασχολείται με το δικό μου το ψαράκι;

Ποδαρικό στη βραδινή εκπομπή του Θανάση Πάτρα, “Ψυχαγωγία Κυριακάτικα” έκανε η Ζήνα Κουτσελίνη την Κυριακή όπως παρακολουθήσαμε στο πρόγραμμα του OPEN.

Μεταξύ άλλων, δε, η παρουσιάστρια κλήθηκε να σχολιάσει τις αναφορές που έγιναν από τον Γιώργο Λιάγκα στο πρόσωπο της, το τελευταίο διάστημα, όπου και στάθηκε ιδιαιτέρως αιχμηρή για τον δημοσιογράφο και παρουσιαστή της πρωινής ζώνης του ΑΝΤ1.

Ειδικότερα, η Ζήνα Κουτσελίνη αναρωτήθηκε αρχικά “θα περίμενες ποτέ ότι θα ‘βγαινε παρουσιαστής να πει ότι είναι απαράδεκτο το “Ψαράκι”; Δηλαδή, πραγματικά, αυτό που συμβαίνει σήμερα στην τηλεόραση… πόλεμος, τα πάντα, είναι το “Ψαράκι” της Ζήνας για να αποτελεί προϊόν τηλεοπτικής εκπομπής για 20 λεπτά; Θα περίμενες ποτέ να βγαίνεις έξω και να ‘χεις το δεκάλεπτο του Κουσουλού, κάθε μέρα, πως είναι το “Ψαράκι” της Ζήνας και αν του αρέσει;”.

“Εσύ είσαι η φιλόξενη εκπομπή και είσαι ο Γιώργος Λιάγκας και κάθε μέρα ασχολείσαι με το “Ψαράκι” μου; Πραγματικά η τηλεόραση σήμερα είναι το “Ψαράκι” της Ζήνας, Θανάση; Τότε να σου φέρω πολλά ψαράκια, να σου τα ρίξω εδώ πάνω να πουλάς κάθε μέρα, Θανάση μου”.

“Έχουμε ωραιότατη σχέση (σ.σ. με τον Γιώργο Λιάγκα). Τον πληρώνω, τον ακριβοπληρώνω, άμα είχα καναλάκι θα τον έπαιρνα πρώτη και καλύτερη. Αλλά χρειάζεται ένα μέτρο σ’ αυτό που κάνουμε και ο Γιώργος, δυστυχώς, έχει πέσει σε παγίδα. Έχω μπλοφάρει, έχω πει σε άνθρωπο ψέματα, του μετέφεραν ότι θα κάνω πράγματα και εκείνος τα μετέφερε χωρίς να βάλει έναν δημοσιογράφο να με ρωτήσει και μένα τι έκανα”.



“Mάλιστα κάνει και το χειρότερο. Bγαίνει και λέει “μήπως το βίντεοκλιπ το πλήρωσε και το κανάλι;”. Δηλαδή, ειλικρινά, ο ΑΝΤ1 πληρώνει τον Γιώργο Λιάγκα για να ασχολείται με το δικό μου το ψαράκι;” πρόσθεσε, με νόημα, η Ζήνα Κουτσελίνη στην πρεμιέρα της εκπομπής του Θανάση Πάτρα στο OPEN.