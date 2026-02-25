MENOY

MEDIA NEWS

Τζένη Μελιτά: Νιώθω πολύ ωραία που είμαι στην ΕΡΤ – Ήταν όνειρο ζωής να δουλέψω εκεί

THESTIVAL TEAM

«Εγώ θεωρώ ότι πάρα πολύ καλώς ήταν η Μαρία Ηλιάκη στην κριτική επιτροπή» του Εθνικού Τελικού για την Eurovision, είπε μεταξύ άλλων η Τζένη Μελιτά.

Η Τζένη Μελιτά παραχώρησε δηλώσεις στην «Super Κατερίνα» και μίλησε για τον Φώτη Σεργουλόπουλο, την ΕΡΤ, την Eurovision αλλά και τις δύσκολες τηλεοπτικές στιγμές που έχει ζήσει στο παρελθόν.

«Εγώ τον αγαπάω πολύ τον Φώτη. Έχουμε κοινές πεποιθήσεις, κοινό χιούμορ, βγαίνουμε μαζί, πάμε διακοπές… Τον αγαπάω. Μου αρέσει πάρα πολύ που η ΕΡΤ κάνει τηλεοπτικές παραγωγές, τα παιδιά το πρωί, η Μαρία με τον Κρατερό… είμαστε όλοι μαζί, ενωμένοι, μία ομάδα και ελπίζουμε για να δούμε τι θα γίνει και του χρόνου.

Νιώθω πάρα πολύ ωραία που είμαι στην ΕΡΤ. Πραγματικά. Και ήταν όνειρο ζωής να δουλέψω στην ΕΡΤ. Είχα στείλει το βιογραφικό μου και είχα πει “Ναι γεια σας, θα μου άρεσε πάρα πολύ να δουλέψω, έχω κάνει αυτά, αυτά, αυτά και αυτά τα πράγματα”. Τότε γίνονταν κάποια δοκιμαστικά και πήγα» ανέφερε αρχικά η Τζένη Μελιτά.

«Εγώ θεωρώ ότι πάρα πολύ καλώς ήταν η Μαρία Ηλιάκη στην κριτική επιτροπή, γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτό που κάνει και φυσικά καλώς ήταν στην επιτροπή, εφόσον της ζητήθηκε κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω με ποια κριτήρια επέλεξαν την κριτική επιτροπή» σχολίασε η παρουσιάστρια της ΕΡΤ.

Όσον αφορά στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού, η ίδια απάντησε πως: «Έχω βρεθεί σε αντίστοιχη φάση που έκανα μία εκπομπή και εκεί στα μέσα της σεζόν, πρέπει να ήταν Φεβρουάριος, σταμάτησε. Ξέρεις, δεν είχα περάσει καλά, είναι δύσκολο να μένεις έτσι και στα μέσα της σεζόν και γενικότερα για κάθε άνθρωπο είναι δύσκολο όταν μένει χωρίς δουλειά και το λέω για τη δική μου την περίπτωση και για τις δικές μου τις συνθήκες. Δεν μπορώ να ξέρω για τις άλλες τις εκπομπές».

