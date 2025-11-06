Κούλλης Νικολάου: Δεν είναι τυχαίο που ο Φειδίας Παναγιώτου έχει φτάσει στην Ευρωβουλή, δεν ξέρω που μπορεί να φτάσει

Καλεσμένος της Φαίης Σκορδά στο πλατό της εκπομπής Buongiorno βρέθηκε το πρωινό της Πέμπτης ο Κούλλης Νικολάου, με αφορμή τη συνέχιση της σειράς «Γη της Ελιάς» στο Μεγάλο Κανάλι.

Μεταξύ άλλων, ο Κύπριος καλλιτέχνης μίλησε για την παλαιότερη ενασχόλησή του με την πολιτική, αλλά και για τον Κύπριο ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου.

Ειδικότερα, ο Κούλλης Νικολάου σημείωσε χαρακτηριστικά πως “με την πολιτική ασχολήθηκα στο παρελθόν και δεν μετανιώνω για τίποτα απ’ ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου. Είχα βάλει μια φορά υποψηφιότητα για βουλευτής στην Κύπρο και είχα βάλει και για ευρωβουλευτής”.

“Η κατάληξη μου είναι πως “επιτίθεμαι” αυθόρμητα ως επαναστάτης. Κάποια στιγμή όμως αυτές οι ορμές πέφτουν. Σήμερα μην μου πεις να επαναστατήσω, δεν θα επαναστατήσω και δεν θα κάνω τίποτα. Οπότε δεν θα ασχοληθώ με την πολιτική γιατί δεν έχει νόημα, δεν πιστεύω δηλαδή ότι ο Κούλλης μπορεί να αλλάξει κάτι”.



“Ο Φειδίας (σ.σ. Παναγιώτου) είναι ένα εξαιρετικό παιδάκι. Ο καθένας μας παίρνει αυτό που του αξίζει. Άρα αν ο Φειδίας είναι εκεί που είναι σημαίνει ότι του αξίζει να είναι εκεί. Δεν είναι τυχαίο ένα παιδί 24 χρόνων να έχει φτάσει εκεί και δεν ξέρω και που μπορεί να φτάσει” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Κούλλης Νικολάου στο ψυχαγωγικό μαγκαζίνο του MEGA.