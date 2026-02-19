MENOY

MEDIA NEWS

Κώστας Παπαχλιμίντζος για Άδωνι Γεωργιάδη: Δεν του άρεσε η λέξη “τσακωμός”, ως δημοσιογράφοι απαντάμε με τον τρόπο που κρίνουμε

THESTIVAL TEAM

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έγινε έξαλλος με μία ερώτηση του δημοσιογράφου, Κώστα Παπαχλιμίντζου, που αφορούσε την κόντρα του με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μετά την ένταση που δημιουργήθηκε ανάμεσά τους, ο δημοσιογράφος θέλησε να σχολιάσει το συμβάν και ξεκαθαρίσει την κατάσταση της εκπομπής «Συνδέσεις».

Έτσι, το πρωί της Πέμπτης (19.02.2026) ο Κώστας Παπαχλιμίντζος δήλωσε ότι τον υπουργό Υγείας τον ενόχλησε η λέξη «τσακωμός» που χρησιμοποίησε. Άλλωστε αυτός ήταν και ο λόγος που ο Άδωνις Γεωργιάδης αντέδρασε έντονα την προηγούμενη ημέρα σε συζήτησή τους στην ΕΡΤ.

«Πολλά θέματα είπαμε και είχε πάει η κουβέντα για 20 λεπτά πάνω σε αυτά τα θέματα υγείας και άλλα θέματα της επικαιρότητας. Προς το τέλος λοιπόν, ξεκίνησε η τελευταία ερώτηση της συνέντευξης για την κόντρα του κυρίου Γεωργιάδη με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας», άρχισε να λέει ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ για το συμβάν.

«Από ό,τι καταλάβαμε και το κατάλαβαν και όλοι οι τηλεθεατές, αυτό που δεν άρεσε στον υπουργό Υγείας, ήταν η λέξη “τσακωμός” για αυτήν εδώ την κόντρα με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Τα όσα ακολούθησαν, έγιναν και αντικείμενο και πολιτικής συζήτησης και δημοσιογραφικής και νομίζω και ο απλός κόσμος τα σχολίασε.

Εμείς δεν σχολιάζουμε κάτι, γιατί εδώ μιλάμε, έχουμε το δικαίωμα, έχουμε ένα προνόμιο ως δημοσιογράφοι, ως παρουσιαστές, ότι μπορούμε και μιλάμε εκείνη την ώρα. Κι αν κάποιος μας λέει κάτι, απαντάμε με τον τρόπο που κρίνουμε εμείς ότι πρέπει να απαντήσουμε και κρινόμαστε στη συνέχεια γι’ αυτό», κατέληξε ο Κώστας Παπαχλιμίντζος.

Η ένταση ανάμεσα στον δημοσιογράφο της ΕΡΤ και τον υπουργό Υγείας ξεκίνησε όταν την Τετάρτη, ο παρουσιαστής των «Συνδέσεων» του ρώτησε τον Άδωνη Γεωργιάδη γιατί, ενώ έχει τόσες αρμοδιότητες στον τομέα του, «τσακώνεται για μια εβδομάδα» με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε. Όταν λέτε “τσακώνεστε”, μας εξομοιώνετε. Δεν μπορεί κάποιος που κρατά μικρόφωνο να βάζει στο ίδιο επίπεδο τον θύτη με το θύμα», είχε πει ο Άδωνις Γεωργιάδης στην ερώτηση του δημοσιογράφου.

Άδωνις Γεωργιάδης Κώστας Παπαχλιμίντζος

