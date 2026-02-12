Η Τζένη Μελιτά επέστρεψε στο “Πρωίαν σε είδον”: Έπαθα μία απαίσια δηλητηρίαση, δεν πέρασα καλά

Το πρωί της Τσικνοπέμπτης, 12 Φεβρουαρίου, η Τζένη Μελιτά εμφανίστηκε ξανά στο πλατό του «Πρωίαν σε είδον», εξηγώντας ότι η τηλεοπτική της απουσία είχε προκληθεί από τροφική δηλητηρίαση.

«Δεν πέρασα καλά. Έπαθα μία απαίσια δηλητηρίαση… απαίσια! Δεν πέρασα καλά. Παιδιά δεν ξέρω, όσοι έχετε πάθει δηλητηρίαση, καταλαβαίνετε», είπε χαρακτηριστικά στην έναρξη της εκπομπής.

Απευθυνόμενη στον Φώτη Σεργουλόπουλο, πρόσθεσε με χιούμορ: «Εγώ για σένα ήρθα».

Και συνέχισε: «Και για σας ήρθα… Δύσκολα παιδιά. Πέρασα δύσκολα πολύ. Μου ’πεσε η πίεση, πρόσεχε. Να μ’ έχεις το νου σου Φωτάκο».