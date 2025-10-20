Η Ελένη Χατζίδου απουσίαζε από το “Breakfast@Star” – Η εξήγηση του Ετεοκλή Παύλου στον αέρα της εκπομπής

Μόνος καλωσόρισε τους τηλεθεατές της εκπομπής του «Breakfast@Star» ο Ετεοκλής Παύλου, καθώς η Ελένη Χατζίδου λόγω ίωσης δεν κατάφερε να δώσει το “παρών”, με τον συμπαρουσιαστή και σύζυγό της να αναφέρει τον λόγο.

Ο Ετεοκλής Παύλου υποστήριξε πως εξαιτίας των παιδιών που ήρθαν σε επαφή το Σαββατοκύριακο, η Ελένη Χατζίδου κόλλησε κάτι και αρρώστησε, με συνέπεια να μη μπορεί να βρεθεί στο πλατό της εκπομπής.

«Καλημέρα, όπως βλέπετε είμαι μόνος. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, η Ελένη δεν είναι εδώ είναι αρρωστούλα. Πήγαμε σε πέντε παιδικά πάρτι το Σαββατοκύριακο, οπότε καταλαβαίνετε σε τόσα πάρτι, κάτι μπορεί να τσιμπήσεις. Οπότε είναι αδιάθετη και αποφάσισε να μην έρθει για να γίνει καλά και να επανέλθει δριμύτερα» αποκάλυψε ο Ετεοκλής Παύλου.

Κάπως έτσι ο ίδιος έκανε το «άνοιγμα» της εκπομπής μόνος του.