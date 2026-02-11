Γιώργος Λιάγκας για Γιώργο Μαζωνάκη: Οι συγγενείς και οι γονείς του δεν γνωρίζουν τίποτα

Σε ιδιωτικό θεραπευτήριο του Φαλήρου μεταφέρθηκε εσπευσμένα ο Γιώργος Μαζωνάκης το βράδυ της Τρίτης (10/2).

Σύμφωνα με το newsit.gr, ο δημοφιλής τραγουδιστής βρισκόταν στο σπίτι του στα νότια προάστια και ξαφνικά παρουσίασε έντονους πόνους στη κοιλιά και υψηλό πυρετό. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ειδοποίησε φιλικά πρόσωπα αλλά και τον προσωπικό του γιατρό με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο ιδιωτικό θεραπευτήριο.

Ο Γιώργος Λιάγκας σήμερα, μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό», γνωστοποίησε πως η οικογένεια του τραγουδιστή δεν ενημερώθηκε για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ενώ δηλώσεις στην εκπομπή έκανε και ο δικηγόρος του, κ. Χαράλαμπος Λυκούδης.

«Να πω ότι οι συγγενείς του δεν ξέρουν τίποτα, ούτε οι γονείς του ξέρουν κάτι. Προφανώς τώρα το μαθαίνουν οι άνθρωποι, δηλαδή από τα site που γράφτηκε από την Άρια Καλύβα πρώτη στο Newsit, γιατί μίλησε και ο Θάνος Βάγιος νωρίτερα με τον αδελφό του Γιώργου Μαζωνάκη. Προφανώς δεν είχε μπει στο site η γυναίκα και το έμαθε από τον Θάνο, ότι ο αδελφός της μπήκε στο νοσοκομείο.

Πέραν του ότι είναι περίεργες οι σχέσεις της οικογένειας, το γνωρίζουμε όλο αυτό, δεν είχαν ενημερωθεί οι άνθρωποι γιατί δεν μπήκαν στα site ούτε μάλλον φρόντισε κάποιος να τους ενημερώσει ότι ο Γιώργος από χθες το απόγευμα με εντονότατο κοιλιακό άλγος έχει μπει στο νοσοκομείο», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο δικηγόρος Χαράλαμπος Λυκούδης είπε: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει μία ιογενή λοίμωξη, όπως πάρα πολύς κόσμος στη χώρα μας. Εισήχθη σε ιδιωτικό θεραπευτήριο. Δεν είναι κάτι το ανησυχητικό. Θα παραμείνει και σήμερα προληπτικά και για κάποιες εξετάσεις στις οποίες υποβάλλεται και πρώτα ο Θεός αύριο θα βγει. Νομίζω ότι είναι σε ύφεση τώρα».