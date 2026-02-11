Ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο με έντονους πόνους και πυρετό

Εσπευσμένα σε ιδιωτικό θεραπευτήριο του Πειραιά μεταφέρθηκε από χθες το βράδυ ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο τραγουδιστής χθες το απόγευμα και ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στα νότια προάστια παρουσίασε έντονους πόνους στη κοιλιά και υψηλό πυρετό, σύμφωνα με το newsit.gr.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ειδοποίησε φιλικά πρόσωπα αλλά και τον προσωπικό του γιατρό με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο ιδιωτικό θεραπευτήριο. Από χθες γίνονται εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συμβαίνει και δεν αποκλείεται σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr να παραμείνει και σήμερα.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι θεράποντες γιατροί επιβεβαιώνουν ότι ο αγαπημένος τραγουδιστής βρίσκεται σε άριστη ψυχολογική κατάσταση.