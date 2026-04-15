MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Γ. Λιάγκας: Ο Γιώργος Μυλωνάκης είναι διασωληνωμένος, είναι δύσκολα τα πράγματα, κουράγιο στη σύζυγο του και στα παιδιά του

|
THESTIVAL TEAM

Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος, νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό με εγκεφαλικό ανεύρυσμα ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης. Στο Πρωινό, ο Γιώργος Λιάγκας μετέφερε κάποιες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του, έχοντας λάβει μήνυμα από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

«Είναι σε κρίσιμη κατάσταση με εγκεφαλικό, διασωληνωμένος στον Ευαγγελισμό, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, ο κύριος Γιώργος Μυλωνάκης. Είναι στον Ευαγγελισμό ο Άδωνις Γεωργιάδης, είναι εκεί μαζί του. Μεταφέρθηκε από το Μαξίμου, που αισθάνθηκε αδιαθεσία και πολύ έντονη ζάλη και πονοκέφαλο. Τον πήγαν στο νοσοκομείο, στον Ευαγγελισμό, που είναι πολύ, πολύ κοντά στο Μαξίμου. Του κάνανε αξονική στο κεφάλι, τον διασωλήνωσαν και τον πήγανε στη ΜΕΘ», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

«Είναι ένας άνθρωπος που είναι το ’73 γεννημένος, δηλαδή είναι 53 χρονών. Νέος άνθρωπος. Πολύ νέος άνθρωπος. Έχει μια οικογένεια, είναι παντρεμένος με τη δημοσιογράφο Τίνα Μεσσαροπούλου. Έχουν και δύο παιδάκια… Είναι όλοι εκεί. Εύχονται για το καλύτερο.

«Είναι ένα δύσκολο περιστατικό μου λένε, μακάρι να πάνε όλα καλά. Ευχόμαστε στον ίδιο να βγει νικητής, και στην οικογένειά του, στη σύζυγό του και στα παιδιά του κουράγιο, και να τα καταφέρει ο άνθρωπος και να πάει καλά. Είναι πάντως δύσκολα τα πράγματα», τόνισε ο Γιώργος Λιάγκας.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

