MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Ετεοκλής Παύλου: Σαν σήμερα πριν 29 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μου, ήμουν επτά ετών

|
THESTIVAL TEAM

Τη μνήμη του πατέρα του τίμησε ο Ετεοκλής Παύλου, καθώς σαν σήμερα πριν από 29 χρόνια έφυγε από τη ζωή, όταν ο παρουσιαστής ήταν επτά ετών.

Την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, ο Ετεοκλής Παύλου εξήγησε στον αέρα του «Breakfast@Star» πόσο σημαντική είναι η συγκεκριμένη ημέρα για εκείνον και την οικογένειά του. Στη συνέχεια, σχολίασε ότι επιλέγει να μην χάνει το χαμόγελό του, ακόμα και όταν αναφέρεται σε πιο δυσάρεστες στιγμές της ζωής του, όπως είναι ο θάνατος του πατέρα του.

Όσο για τη μητέρα του, ο παρουσιαστής τόνισε ότι στήριξε με κάθε τρόπο την οικογένειά τους και στάθηκε στο πλευρό εκείνου και του αδερφού του σαν μητέρα και πατέρας μαζί.

«Είναι πολύ σημαντική για εμένα η σημερινή ημέρα, ήθελα να το πω και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Ήμουν επτά ετών όταν έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μου, πριν 29 χρόνια, σαν σήμερα. Πάντα με βλέπετε με ένα χαμόγελο να τα λέω όλα αυτά, το χαμόγελο οφείλεται στη μαμά, στη μαμά γιατί απέδειξε ότι η οικογένεια μπορεί να κρατηθεί με όλους τους τρόπους. Έγινε μαμά και μπαμπάς», δήλωσε.

Δείτε το βίντεο

Ετεοκλής Παύλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Στο Ηράκλειο μεταβαίνει σήμερα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης – Θα κάνει ανακοινώσεις με αφορμή το αιματοκύλισμα στα Βορίζια

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θανατηφόρο τροχαίο στην Εθνική οδό Αλεξανδρούπολης – Ορμενίου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Ταυτοποιήθηκαν δύο οδηγοί μηχανών που έτρεχαν με πάνω από 250 χλμ./ώρα στην Αττική οδό – Δείτε βίντεο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Νέα απευθείας πτήση Θεσσαλονίκη – Ντίσελντορφ ξεκινά την ερχόμενη εβδομάδα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Μαχαίρια, κινητά και ναρκωτικά βρέθηκαν στις φυλακές Τρικάλων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Αιγάλεω: Συχνοί οι καυγάδες μεταξύ της 29χρονης και του πατέρα της – “Πριν την μαχαιρώσει, ακούγονταν φωνές, τσακώνονταν”