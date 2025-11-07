Ετεοκλής Παύλου: Σαν σήμερα πριν 29 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μου, ήμουν επτά ετών

Τη μνήμη του πατέρα του τίμησε ο Ετεοκλής Παύλου, καθώς σαν σήμερα πριν από 29 χρόνια έφυγε από τη ζωή, όταν ο παρουσιαστής ήταν επτά ετών.

Την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, ο Ετεοκλής Παύλου εξήγησε στον αέρα του «Breakfast@Star» πόσο σημαντική είναι η συγκεκριμένη ημέρα για εκείνον και την οικογένειά του. Στη συνέχεια, σχολίασε ότι επιλέγει να μην χάνει το χαμόγελό του, ακόμα και όταν αναφέρεται σε πιο δυσάρεστες στιγμές της ζωής του, όπως είναι ο θάνατος του πατέρα του.

Όσο για τη μητέρα του, ο παρουσιαστής τόνισε ότι στήριξε με κάθε τρόπο την οικογένειά τους και στάθηκε στο πλευρό εκείνου και του αδερφού του σαν μητέρα και πατέρας μαζί.

«Είναι πολύ σημαντική για εμένα η σημερινή ημέρα, ήθελα να το πω και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Ήμουν επτά ετών όταν έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μου, πριν 29 χρόνια, σαν σήμερα. Πάντα με βλέπετε με ένα χαμόγελο να τα λέω όλα αυτά, το χαμόγελο οφείλεται στη μαμά, στη μαμά γιατί απέδειξε ότι η οικογένεια μπορεί να κρατηθεί με όλους τους τρόπους. Έγινε μαμά και μπαμπάς», δήλωσε.

Δείτε το βίντεο