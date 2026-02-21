MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Ελένη Χατζίδου: Θα ήθελα να ρωτήσω τον Γιώργο Λιάγκα γιατί φάσκει και αντιφάσκει, δεν το λέω με χιούμορ

|
THESTIVAL TEAM

Την Ελένη Χατζίδου συνάντησε το τηλεοπτικό συνεργείο της εκπομπής “Καλύτερα δε Γίνεται”.

«Δεν υπάρχουν άβολες ερωτήσεις, όλα μπορούμε να τα δεχθούμε. Όλα μες στο παιχνίδι είναι, αφού υπάρχουν και γίνονται οι συζητήσεις. Όταν λήγουν συμβόλαια, ακούγονται διάφορα ονόματα, περνάνε πρόσωπα ένα κατώφλι και σου λέει “ωπ, εδώ τι έχουμε;”, “θα ταίριαζε εκεί” ή “θα ταίριαζε αλλού”. Εντάξει», ξεκίνησε να λέει η Ελένη Χατζίδου.

«Δεν ξέρω γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επεσήμανε στη Δέσποινα Καμπούρη και στον Πάνο Κατσαρίδη για την εκπομπή μας. Μάλλον τον πείραξε. Σου λέει “είστε σε άλλη εκπομπή, από εδώ πληρώνεστε και κάθεστε και μου λέτε για άλλους;”», απαντά η τραγουδίστρια.

«Το να κάνεις συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα, που δεν δίνει συχνά συνεντεύξεις, είναι κάτι για το οποίο μπορείς να καυχιέσαι. Αν μου δινόταν η ευκαιρία να του κάνω μία ερώτηση, θα ήθελα να τον ρωτήσω “γιατί φάσκεις και αντιφάσκεις;”, “γιατί κάτι τη μια στιγμή δείχνεις ότι σου αρέσει και σε μία άλλη στιγμή μπορεί να πεις ότι δεν σου αρέσει;”. Δεν το λέω με χιούμορ, έχω δει όντως κάποια τέτοια παραδείγματα», τονίζει η Ελένη Χατζίδου με νόημα.

Όσον αφορά τις φήμες και τα δημοσιεύματα που αφορούν στο τηλεοπτικό της μέλλον με τον σύζυγό της, Ετεοκλή Παύλου, η Ελένη Χατζίδου υπογραμμίζει: «Θα συζητήσουμε με το κανάλι τον Μάιο, υπάρχει αλληλοστήριξη, ένα τηλέφωνο που θα σε πάρουν και θα σου πουν να μην ακούς τις φήμες. Θα συζητήσουμε και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά».

Ελένη Χατζίδου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Γιώργος Αλκαίος για τη φυγή του στη Μήλο: “Φαντάζονταν ότι μου ‘στριψε, ήρθαν μεγάλοι τραγουδιστές για να δουν αν είμαι καλά”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Ηρακλής: Η αποστολή για Βόλο – Ποιους επέλεξε ο Πετράκης

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Συναγερμός στη Γαλλία: Δύο 16χρονοι συνελήφθησαν με την κατηγορία ότι σχεδίαζαν τρομοκρατική επίθεση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 λεπτά πριν

Εθιμοτυπική επίσκεψη του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Δυτ. Μακεδονίας στον Μητροπολίτη Γρεβενών

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Έλλη Τρίγγου: Έχω επιτρέψει στον εαυτό μου να πιστέψει κάτι που είναι εμφανώς ψέματα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Σεξουαλική επίθεση σε 25χρονη ΑμεΑ στην Κυψέλη: Η μητέρα είδε στην κάμερα την κακοποίηση, κυνήγησε τον δράστη με μαχαίρι