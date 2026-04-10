Ζήνα Κουτσελίνη: Στη Μύκονο με την κόρη της, Έμμα – Πήγαν μαζί στον Επιτάφιο

THESTIVAL TEAM

Την Μύκονο επέλεξε η Ζήνα Κουτσελίνη για να περάσει τις ημέρες του Πάσχα μαζί με την οικογένειά της και φίλους, κάνοντας ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της.

Η κάμερα του Mykonos Live TV εντόπισε την παρουσιάστρια του Star με την μονάκριβη κόρη της Εμμα στην Χώρα όπου πήγαν να προσκυνήσουν τον Επιτάφιο της Αγίας Κυριακής που είναι πασίγνωστος για τον εντυπωσιακό βιολετί στολισμό του.

Η οικοδέσποινα της εκπομπής Αλήθειες με την Ζήνα δεν έχει κρύψει ποτέ ότι η κόρη της αποτελεί την μεγάλη της αδυναμία ενώ πολλές φορές έχει μιλήσει ανοιχτά για τον αγώνα που έκανε για να την αποκτήσει.

Στον ναό της Αγίας Κυριακής η Ζήνα Κουτσελινη συνάντησε τον αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Μυκόνου Σάκη Αγορογιάννη ο οποίος την καλωσόρισε στο νησί και με τον οποίο αντάλλαξαν ευχές.

Ζήνα Κουτσελίνη

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Ρόμπερτ Πάουελ: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση του ηθοποιού που ενσάρκωσε τον “Ιησού από τη Ναζαρέτ” – Δείτε πως είναι στα 81 του χρόνια

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Άρης Μουγκοπέτρος: Είμαστε στην τελική ευθεία για να επιστρέψω – Το οφείλω στον κόσμο, στις κόρες μου και σε μένα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονος που έπιασε τιμόνι ενώ του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 9 ώρες πριν

Μεγάλη Παρασκευή: Τι λέει η χριστιανική παράδοση για το πλύσιμο, το καθάρισμα και τη χρήση μαχαιριού – Τι πρέπει να κάνεις αν λουστείς

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Χάρης Καστανίδης κατά Νίκου Ανδρουλάκη: Δεν θα καθορίσει αν θα είμαι στην πολιτική ζωή του τόπου

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Δημήτρης Γκοτσόπουλος: Να ξαναγεννηθούμε εκεί που φοβηθήκαμε