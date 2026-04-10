Ζήνα Κουτσελίνη: Στη Μύκονο με την κόρη της, Έμμα – Πήγαν μαζί στον Επιτάφιο

Την Μύκονο επέλεξε η Ζήνα Κουτσελίνη για να περάσει τις ημέρες του Πάσχα μαζί με την οικογένειά της και φίλους, κάνοντας ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της.

Η κάμερα του Mykonos Live TV εντόπισε την παρουσιάστρια του Star με την μονάκριβη κόρη της Εμμα στην Χώρα όπου πήγαν να προσκυνήσουν τον Επιτάφιο της Αγίας Κυριακής που είναι πασίγνωστος για τον εντυπωσιακό βιολετί στολισμό του.

Η οικοδέσποινα της εκπομπής Αλήθειες με την Ζήνα δεν έχει κρύψει ποτέ ότι η κόρη της αποτελεί την μεγάλη της αδυναμία ενώ πολλές φορές έχει μιλήσει ανοιχτά για τον αγώνα που έκανε για να την αποκτήσει.

Στον ναό της Αγίας Κυριακής η Ζήνα Κουτσελινη συνάντησε τον αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Μυκόνου Σάκη Αγορογιάννη ο οποίος την καλωσόρισε στο νησί και με τον οποίο αντάλλαξαν ευχές.

