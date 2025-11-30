Ξεσπά ο Παναγιώτης Βασιλάκος για περιστατικό μπούλινγκ: “Ξέρουν που πάνε; Ξέρουν τι τους γίνεται; Τι μυαλό έχουν;”

Στον αέρα της εκπομπής “Weekend Live” εμφανίστηκε ο Παναγιώτης Βασιλάκος, το μεσημέρι της Κυριακής, προκειμένου να γνωστοποιήσει το μπούλινγκ που δέχθηκε πρόσωπο του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος στο πρόσφατο παρελθόν.

Με αφορμή αυτό, δε, ο όμορφος παρουσιαστής δεν έκρυψε την προσωπική του οργή για τα ολοένα και περισσότερα σχετικά περιστατικά που λαμβάνουν χώρα ανάμεσα σε νεαρές ηλικίες και δη προβάλλονται διαρκώς στα social media κάνοντας επί της ουσίας μια κοινωνική παρέμβαση, όπως παρατήρησε και ο Δημήτρης Πανόπουλος, στο μαγκαζίνο του ΣΚΑΪ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Παναγιώτης Βασιλάκος επισήμανε αρχικά πως “από το δικό μας περιστατικό έχουν περάσει δυο-τρία χρόνια. Φτάσαμε σε σημείο μέχρι και ο διευθυντής να παραιτηθεί από το σχολείο. Δεν θέλω να πω μεγάλα λόγια αλλά δεν ξέρω γενικά οι καθηγητές και οι διευθυντές, σε όλα τα σχολεία, αν δίνουν την απαραίτητη προσοχή σε ότι συμβαίνει στους διαδρόμους και στις τάξεις των σχολείων. Ακόμα και έξω από το σχολείο, δεν ξέρω αν δίνουν τη βαρύτητα που πρέπει”.

“Είμαι 35 χρονών, πηγαίνω παντού και βλέπω παρέες από ανήλικα παιδάκια, τα οποία έχουν ξυρισμένα κεφάλια, συμμορίες, που αναρωτιέμαι τι μυαλό έχουν. Ξέρουν που πάνε; Ξέρουν τι τους γίνεται; Με ένα τσιγάρο όλα στο στόμα και με μια επιθετικότητα στο οτιδήποτε. Πέρα από τα αγοράκια, πλέον, βλέπουμε και κοριτσάκια σε αυτό το σημείο. Συγνώμη, αλλά μόνο που βλέπω το βίντεο με τα κοριτσάκια να βαράνε το κοριτσάκι… θέλω να σπάσω το κινητό! Δεν μπορώ να βλέπω αυτό το βίντεο στα social media”.

“Στη δική μας περίπτωση έγιναν πολλά πράγματα, έφυγε και το παιδάκι από το σχολείο. Θα σας πω όμως ότι το παιδάκι αυτό που δέχθηκε το μπούλινγκ έχει γονείς οι οποίοι είναι μάχιμοι, δεν μασάνε και θα προστατέψουν το παιδί τους με οποιοδήποτε κόστος. Ο θύτης απομακρύνθηκε από το σχολείο”.

“Το παιδάκι αυτό όμως, που ήταν ο θύτης και έφυγε από το σχολείο, ζούσε με μια γιαγιά μόνο του σε άσχημες συνθήκες. Και μετά λες το εξής. Αυτό το παιδάκι πως ζει; Μήπως, τελικά, πρέπει να το βοηθήσω περισσότερο από το δικό μου, το οποίο θα το ξεχάσει και θα προχωρήσει γιατί του δίνουμε αγάπη;” συμπλήρωσε εν συνεχεία, εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά, ο Παναγιώτης Βασιλάκος στον αέρα της εκπομπής του ΣΚΑΙ.