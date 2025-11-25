Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο: Λάθος και το πλήρωσα ακριβά – Αστεία όσα ειπώθηκαν για την έξοδό μου με τη Δανάη Παππά

Για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη, πριν από μερικές εβδομάδες, όταν χτύπησε με το αμάξι του δύο αυτοκίνητα και έσπασε μια γκαραζόπορτα, μίλησε ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος, το απόγευμα της Τρίτης (25/11) στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, με αφορμή την πρεμιέρα της νέας ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη «Σπασμένη Φλέβα», η οποία κάνει πρεμιέρα σε δυο ημέρες.

«Οι άνθρωποι που σε ξέρουν, ξέρουν ποιος είσαι. Οι άνθρωποι που δεν σε ξέρουν, σε μαθαίνουν μέσα από τα μέσα. Εμένα με παρουσιάζουν σαν έναν μπρουτάλ τύπο, ταυτίζουν την εικόνα ή έναν ρόλο που παίζω με τον χαρακτήρα τον δικό μου, αναγκαστικά ο άλλος έχει μια εικόνα που του προβάλουν οι άλλοι. Αλλά δεν έχει καμία σχέση, εσείς με ξέρετε, τι άνθρωπος είμαι» αναφέρει αρχικά ο Βασίλης Μπισμπίκης.

«Η τελευταία ιστορία ήταν ένα λάθος που το πλήρωσα. Πέρασε τώρα. Το πλήρωσα ακριβά και τελείωσε. Έμεινε πίσω. Ξεκίνησε στα 13 αυτοκίνητα και τελικά ήταν δύο. Όταν θέλει κάποιος να πιστεύει κάτι, θα συνεχίζει να το πιστεύει, είναι δύσκολο να αποκαταστήσεις την αλήθεια.

Ρε παιδί μου, συμβαίνει κάτι κακό. Οτιδήποτε είναι αυτό. Και την άλλη μέρα βγαίνει κάποιος και λέει ότι όχι, δεν έγινε έτσι, με τον Μπισμπίκη, έγινε κάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν θα το προβάλλουν ότι έγινε κάτι εντελώς διαφορετικό. Θα προβάλλουν αυτό που γουστάρουν γιατί αυτό πουλάει. Πουλάει το άσχημο. Δεν με ενδιαφέρει η αποκατάσταση. Η αποκατάσταση έχει να κάνει με όσους εκτιμώ, αγαπώ και είναι γύρω μου. Με αυτούς τους ανθρώπους που θέλω να έχω ας πούμε μια σύμπνοια, ας πούμε στη ζωή μου, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μην νομίζουν ότι είμαι χωρίς ηθική, χωρίς αξία, ότι δεν αναλαμβάνω ευθύνες και όλα αυτά» συμπλήρωσε ο ηθοποιός.

«Δεν έκανα κάνα έγκλημα για να το ξέρει ο κόσμος. Να αποκαταστήσω την αλήθεια για κάτι πάρα πολύ σοβαρό που μπορεί να είχε συμβεί, να το καταλάβω. Αλλά τώρα χτύπησα δύο αυτοκίνητα. Ποια αλήθεια; Ωραία, έκανα ένα λάθος, χτύπησα δύο αυτοκίνητα. Τώρα πήρε ένα μέγεθος άλλο αυτό. Εντάξει. Μετά μπαίνουν παθογένειες μέσα. Μπαίνουν το τι, πού ήτανε, γιατί έλειπε από τις 2:30 μέχρι… Αυτό είναι των δημοσιογράφων όμως, δεν είναι των ανθρώπων που κάθονται σπίτι και τα βλέπουνε. Αυτό εκεί πέρα ξεφεύγει. Πάει στη χυδαιότητα, πάει σε άλλα πράγματα. Έτσι; Όταν ξεφεύγει απ’ το γεγονός. Το γεγονός είναι το ατύχημα.

Τώρα πού ήμουν εγώ, άμα ήμασταν μαζί με την Δανάη και χορεύαμε και φιληθήκαμε και όλα αυτά, με τη φίλη μου που είμαστε ένα χρόνο μαζί στο Σασμό και χορεύαμε και μας έβλεπαν όλα τα παιδιά από το «Σασμό» εκεί πέρα, είναι αστεία. Πάνε να προκαλέσουν κάτι διαφορετικό, να διαστρεβλώσουν την εικόνα. Δηλαδή να φτιάξουν μια άλλη κατάσταση, ένα κουτσομπολιό, ένα κιτρινισμό. Και εκεί βλέπεις ότι υπάρχει εμπάθεια επί της ουσίας. Κατά τη γνώμη μου δηλαδή. Υπάρχει εμπάθεια. Γιατί δεν γίνεται σε όλους. Κι άλλοι κάνουν διάφορα πράγματα, αλλά δεν μπορούν να τους πειράξουν» τόνισε ο Βασίλης Μπισμπίκης

«Συνεχίζω να έχω την ίδια εικόνα που είχα και πριν για τους δημοσιογράφους. Δεν αλλάζει κάτι. Για ένα μέρος, όχι για όλους. Μάλλον χειροτερεύει το πράγμα. Μπορώ να σας αποφύγω; Δεν έχω ανάγκη. Μακάρι να μην με έπαιζαν στα πρωινά και σε όλες τις εκπομπές, δεν θέλω. Δεν θέλω. Ας μη με παίζανε ποτέ. Δεν κερδίζω κάτι εγώ από αυτό. Εγώ έχω το θέατρό μου, δουλεύω μέσα εκεί, οι άνθρωποι με ξέρουν, ξέρουν τι δουλειά κάνω. Θα μάθουνε για τη δουλειά μου, θα έρθουν, ξέρουν ποιος είμαι. Τελείωσε. Δεν θέλω κάτι άλλο» κατέληξε ο Βασίλης Μπισμπίκης.