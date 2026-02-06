Τραϊάνα Ανανία: Δεν έχω περάσει καλά σαν όμορφη

Μια εναλλακτική συνέντευξη έδωσε η Τραϊάνα Ανανία, το βράδυ της Πέμπτης, μιας και βρέθηκε καλεσμένος του Φάνη Λαμπρόπουλου στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή “Στην αγκαλιά του Φάνη” στον ΣΚΑΪ. Μάλιστα, ανάμεσα σε πολλά, η ηθοποιός μίλησε για τα “εμπόδια” της εντυπωσιακής της εμφάνισης αλλά και για την προέλευση του επωνύμου της.

Πιο συγκεκριμένα, αφού δέχθηκε τα σχόλια του οικοδεσπότη για την εξωτερική της εμφάνιση, η Τραϊάνα Ανανία τόνισε αρχικά πως “δεν χαίρομαι, δεν έχω περάσει καλά σαν όμορφη να σου πω την αλήθεια. Επειδή με καταλαβαίνεις, γι’ αυτό στο λέω. Κατ’ αρχάς νομίζω ότι σαν κωμικός δεν συνάδει να είσαι και όμορφος”.

“Το πιστεύω ότι η ομορφιά μπορεί να γίνει αποκρουστική και μπορεί να κλείσει και πόρτες. Για σένα μεγαλύτερο εμπόδιο ήταν η ομορφιά σου ή το τελείως απαράδεκτο ονοματεπώνυμο που έχεις;” αναρωτήθηκε ο Φάνης Λαμπρόπουλος, αμέσως μετά, για να λάβει την εξής αντίδραση.

“Σε καταλαβαίνω, είναι πολύ σοβαρό για τη χώρα που ζω, η αλήθεια είναι. Αν με έλεγαν Χαζή Χαζίδου, ίσως να έκανα καλύτερα κάποια πράγματα”.

“Το Ανανία δεν είναι καλλιτεχνικό, έτσι μας λένε. Θυμάσαι ποιος έδωσε τα χωράφια στον Χριστό και έκανε την πρώτη του κοινότητα; Ο Ανανίας. Είναι το σόι του μπαμπά μου, Ανανία, το οποίο δεν ξέρω πως έχει προκύψει. Εγώ πιστεύω πως έχει προκύψει από αυτό το πολύ σοβαρό που σου λέω” δήλωσε, μεταξύ σοβαρού και αστείου, η Τραϊάνα Ανανία στο late night του Φάνη Λαμπρόπουλου στον ΣΚΑΪ.