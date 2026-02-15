Συγκλονίζει ο Χρήστος Δάντης: Μεγάλωσα με μία μάνα η οποία έχει φάει αρκετό ξύλο

Σε μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση προχώρησε ο Χρήστος Δάντης, μιλώντας ανοιχτά για βιώματα που σημάδεψαν τη ζωή του, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του εμφάνισης το βράδυ του Σαββάτου.

Ο γνωστός καλλιτέχνης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Αστερόσκονη», με παρουσιαστή τον Νίκο Γρίτση, όπου αναφέρθηκε τόσο σε ζητήματα συναισθημάτων και σχέσεων όσο και σε δύσκολες εμπειρίες από το οικογενειακό του περιβάλλον.

Αρχικά, ο Χρήστος Δάντης μίλησε για τον έρωτα και τον τρόπο με τον οποίο αυτός δοκιμάζεται στον χρόνο, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Και τη στιγμή που νιώθεις ερωτευμένος, δεν ξέρεις αν είσαι ερωτευμένος. Πρέπει να περάσει ο χρόνος και να περάσει πολλά δεινά ο έρωτας για να σου δώσει την απάντηση».

Στη συνέχεια, η συζήτηση πήρε πιο βαριά τροπή, με τον τραγουδιστή να αποκαλύπτει ότι έχει ζήσει από κοντά την κακοποίηση μέσα στην οικογένειά του. Όπως ανέφερε, τα παιδικά του χρόνια στιγματίστηκαν από βίαιες καταστάσεις στο σπίτι, επισημαίνοντας:

«Έχω ζήσει την κακοποίηση μέσα στην οικογένειά μου. Μεγάλωσα με μία μάνα η οποία έχει φάει αρκετό ξύλο και είναι ό,τι χειρότερο».