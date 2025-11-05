Σοφία Μουτίδου: Οι αναρτήσεις της μετά τον καβγά on air με τον Απόστολο Γκλέτσο – “Αθώες ψυχές παιδιών”

Χαμός έγινε στην εκπομπή που παρουσιάζει η Σοφία Μουτίδου, με τις Ελίνα Παπίλα, Έλενα Χριστοπούλου και Δάφνη Καραβοκύρη και τον καλεσμένο τους Απόστολο Γκλέτσο. Ο ηθοποιός αποχώρησε από το πλατό μετά από έναν καβγά και η πρώτη αποφάσισε να δώσει συνέχεια στο beef που δημιουργήθηκε.

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Τρίτης όταν ήταν καλεσμένος ο Απόστολος Γκλέτσος στην εκπομπή «Real View». Κάποια στιγμή υπήρξε μία διαφωνία ανάμεσα στον πρωταγωνιστή της «Γης της ελιάς» και τη Σοφία Μουτίδου που έγινε αντιπαράθεση και τον οδήγησε σε on air φυγή. Λίγο αργότερα, η ηθοποιός θέλησε να σχολιάσει το συμβάν στο Instagram, δημοσιεύοντας ένα story και μία ανάρτηση.

«Αθώες ψυχές παιδιών», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Σοφία Μουτίδου, βάζοντας κάποιες φωτογραφίες και θέλοντας να στείλει το δικό της μήνυμα. Μάλιστα, οι διαδικτυακοί της φίλοι υποστήριξαν την ηθοποιό, δίνοντάς της συγχαρητήρια για τη στάση της.

Επίσης η ηθοποιός και παρουσιάστρια μοιράστηκε ένα βίντεο από το πλατό του «Real View», αναφέροντας: «Ήθελα να βγάλω και selfie μαζί του».

Νωρίτερα, ο Απόστολος Γκλέτσος κλήθηκε να απαντήσει αν είχε υποπέσει στην αντίληψή του κάποιο περιστατικό παρενόχλησης ή κακοποίησης.

«Θα είχε έρθει κοπέλα να μου πει ότι κάποιος την παρενόχλησε και δεν θα πήγαινα να τον δείρω, πριν τον καταγγείλω;», απάντησε εκείνος, προκαλώντας την έκρηξη της Σοφίας Μουτίδου.

«Η πολιτική σε έκανε μεγαλύτερο ψεύτη», του είπε η ηθοποιός.

Αμέσως εκείνος ζήτησε εξηγήσεις και παραδείγματα για τους ισχυρισμούς της, εκείνη δεν είπε κάτι σχετικό και ο Απόστολος Γκλέτσος αποχώρησε εκνευρισμένος από το πλατό.